VW will offenbar Vorstandsgehälter deckeln

Angesichts der heftigen Kritik an den hohen Gehältern für seine Top-Manager will der Volkswagen-Konzern diese nun offenbar deckeln. Geplant sei, dass die Gehälter die Schwelle von zehn Millionen Euro im Jahr nicht mehr überschreiten, berichteten mehrere Medien am Dienstag. Dies solle der Aufsichtsrat am 24. Februar absegnen.

Die Obergrenze ist demnach Teil eines neuen Vergütungssystems. Es sieht vor, dass das feste Gehalt angehoben und der variable Anteil abgesenkt wird. Zudem solle es sich "stärker am Kapitalmarkt orientieren", wie das "Handelsblatt" berichtete: Ein Teil der Bezüge solle unmittelbar in VW-Aktien angelegt werden, die längerfristig zu halten seien. Die Höhe der Bonuszahlungen solle an Faktoren wie Dividende und Aktienkurs gebunden werden. Damit würden Folgen eines schlechten Geschäftsjahrs sofort auf den Gehaltszettel durchschlagen.

Der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn hatte in seinem Spitzenjahr 17,5 Millionen Euro bekommen. Für Kritik sorgte auch die Zahlung von Berichten zufolge mehr als zwölf Millionen Euro für zwei Jahre an Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt bei ihrem Ausscheiden.