Wachsender Druck auf Russland im Ringen um Waffenruhe für Aleppo

Angesichts der katastrophalen Lage in der umkämpften syrischen Großstadt Aleppo hat sich der Ton zwischen Washington und Moskau weiter verschärft. US-Außenminister John Kerry warf Russland vor, gemeinsam mit der syrischen Führung "gezielt Zivilisten zu terrorisieren", und forderte eine Untersuchung wegen "Kriegsverbrechen". Russland drohte, im UN-Sicherheitsrat einen von Frankreich eingebrachten Resolutionsentwurf zu blockieren. Dieser sieht ein Ende der Luftangriffe auf Aleppo vor, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen.

Kerry warf der syrischen Luftwaffe vor, wiederholt Krankenhäuser in Aleppo anzugreifen. Russland und Syrien "schulden der Welt mehr als eine Erklärung für die Gründe, weshalb sie nicht aufhören, Krankenhäuser, medizinische Infrastruktur, Kinder und Frauen zu bombardieren", sagte Kerry. Erst in der Nacht zum Freitag seien bei einem Angriff auf ein Krankenhaus 20 Menschen getötet und 100 weitere verletzt worden.

Der US-Außenminister warf Moskau und Damaskus "Kriegsverbrechen" vor und forderte eine Untersuchung der Taten. "Und diejenigen, die sie begehen, werden und sollten für ihre Taten verantwortlich gemacht werden."

Kerry äußerte sich in Washington während eines Treffens mit Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault, bei dem es um den französischen Resolutionsentwurf ging. Ayrault sagte, die für Samstag geplante Abstimmung über den Entwurf sei "die Stunde der Wahrheit für alle Sicherheitsratsmitglieder: Wollt ihr eine Waffenruhe für Aleppo oder nicht? Diese Frage stellt sich vor allem unseren russischen Partnern".

Der Text sieht neben einem Ende der Kampfhandlungen vor, dass keine Kampfflugzeuge mehr Aleppo überfliegen dürfen. "Wir werden nicht akzeptieren, dass Aleppo dem Erdboden gleichgemacht wird", sagte Ayrault. Er hatte am Donnerstag in Moskau für den Resolutionsentwurf geworben, Russland erklärte sich daraufhin grundsätzlich zur Zusammenarbeit bereit.

Am Freitag drohte Russland dann mit seinem Veto: "Ich kann unmöglich erkennen, wie wir diese Resolution durchgehen lassen können", sagte der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin am Rande einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats in New York. In der Sitzung ging es um die humanitäre Lage in den von Rebellen gehaltenen östlichen Vierteln von Aleppo.

Russland hatte die Sitzung beantragt, nachdem der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, gewarnt hatte, bis Januar könnte der Ostteil von Aleppo "komplett zerstört" sein, sollten die von Russland unterstützten syrischen Regierungstruppen ihre Angriffe wie bisher fortsetzen.

De Mistura hatte an die frühere Al-Nusra-Front, die jetzt Fateh al-Scham heißt, appelliert, den Osten Aleppos zu verlassen - notfalls werde er ihnen persönlich Geleit geben. Russland zeigte sich am Freitag laut Außenminister Sergej Lawrow bereit, einen solchen Plan zu unterstützen - sofern die Gruppe mitsamt ihren Waffen abziehe. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) appellierte am Freitag nach Angaben des Auswärtigen Amtes in einem Telefonat mit Lawrow, den Zugang humanitärer Hilfe nach Aleppo zu ermöglichen.

Nach dem Scheitern einer von Washington und Moskau ausgehandelten Feuerpause für Aleppo vor zwei Wochen hatte Damaskus eine Großoffensive auf Ost-Aleppo gestartet, um den von Rebellen kontrollierten Teil der Stadt zurückzuerobern. Aus Protest gegen die zunehmenden Angriffe auch auf zivile Ziele erklärten die USA am Montag ihre Gespräche mit Russland über eine Waffenruhe für beendet. Auch am Freitag setzten die Truppen von Syriens Staatschef Baschar al-Assad ihren Vormarsch in Aleppo fort.

Die Bundesregierung zeigte Verständnis für Überlegungen, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. "Angesichts der wirklich entsetzlichen Situation in Aleppo, für die es bald keine Worte mehr gibt, angesichts der ungebrochenen Eskalation der Gewalt in Syrien, der fortgesetzten Berichte über Kriegsgräuel bis hin zu Kriegsverbrechen und eben des andauernden Leids der Zivilbevölkerung haben wir Verständnis dafür, dass über alle Optionen nachgedacht wird", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.