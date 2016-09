Waffen in der Ostukraine sollen schweigen

In der Ukraine ist in der Nacht zu Donnerstag eine neuerliche Waffenruhe in Kraft getreten. Die Vereinbarung für die Konfliktgebiete im Osten des Landes wurde bei einem Besuch von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault in Kiew verkündet. Die Waffenruhe solle mindestens eine Woche halten und werde von den Regierungen in Moskau und in Kiew unterstützt, sagte Steinmeier.

Der Bundesaußenminister betonte, Russland habe seine Zusicherung für den Bestand der Waffenruhe gegeben, und auch die Ukraine habe sich zur Einhaltung verpflichtet. Am Donnerstag wollen Steinmeier und Ayrault die an der Front gelegene Stadt Kramatorsk in der Ostukraine besuchen.

Ayrault warnte bei dem Besuch in Kiew davor, es gebe neben den Minsker Abkommen "keinen Plan B" zur Beilegung des Konflikts im Osten der Ukraine. Deswegen müssten sich alle Seiten an die Vereinbarung halten. "Es gibt keine Alternative, es gibt keinen Plan B. Die Abkommen von Minsk müssen umgesetzt werden", sagte Ayrault.

Er äußerte zudem die Hoffnung, dass kommende Woche eine Einigung erzielt werde, um in drei Pilotregionen mit dem Abzug von Kämpfern und Waffen von der Frontlinie zu beginnen. Dies könnte den Weg ebnen für ein Treffen der Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine im Herbst, um den Friedensprozess neu anzustoßen. "Wir müssen nun konkret voranschreiten, um diesen Gipfel zu ermöglichen und ihm einen Sinn zu geben", sagte Ayrault.

Der französische Außenminister betonte auch die Notwendigkeit, in der Ostukraine Kommunalwahlen abzuhalten. Zudem müsse das Parlament ein Gesetz zu Kommunalwahlen und dem Status des Donbass einbringen. Gemäß den Minsker Abkommen, die unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs geschlossen worden waren, soll die Ukraine ihre Verfassung ändern, um den Regionen im Osten mehr Autonomie zu geben. Dies stößt bei vielen Abgeordneten aber auf Ablehnung, weil sie darin eine Belohnung der Separatisten sehen.

In letzter Zeit waren mehrere Anläufe für eine Feuerpause im Osten der Ukraine gescheitert. Am 1. September war eine solche Vereinbarung anlässlich des Endes der Schulferien erzielt worden, allerdings gingen die Kämpfe weiter.

Nach ukrainischen Armeeangaben vom Mittwoch wurde in den vorangegangenen 24 Stunden ein ukrainischer Soldat getötet, ein weiterer wurde verletzt.

Deutschland bemüht sich derzeit mit Frankreich um eine Wiederbelebung der Verhandlungen über eine Lösung des Konflikts. In dem seit über zwei Jahren andauernden Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten wurden fast 9600 Menschen getötet.