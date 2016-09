Waffenruhe in Syrien wird in den ersten Stunden eingehalten

Die von den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe für Syrien ist am Montag mit Einbruch der Dunkelheit in Kraft getreten - und in den ersten Stunden offenbar weitgehend eingehalten worden. "An allen Fronten ist es insgesamt ruhig", sagte der Chef der Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Abend. In der geteilten Stadt Aleppo im Norden des Landes äußerten viele Einwohner die Hoffnung auf Bewegungsfreiheit.

Die Waffenruhe sei "besonders in den Regionen Damaskus, Aleppo und Idlib" festgestellt worden, sagte Rahman. Nur vereinzelt seien noch Raketen abgefeuert worden. Die Angaben der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle stammen von einem dichten Netz von Informanten in Syrien. Sie können von unabhängiger Seite nur schwer überprüft werden.

US-Außenminister John Kerry sagte in Washington, die Waffenruhe sei "die vielleicht letzte Chance", Syrien zu retten. Nur eine politische Lösung sei eine "realistische Lösung" für den Konflikt, in dem bereits 290.000 Menschen getötet wurden.

Auf den von Regierungstruppen kontrollierten Teil Aleppos wurde der letzte Schuss fünf Minuten vor Inkrafttreten der Waffenruhe abgefeuert, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. In den von Aufständischen kontrollierten Stadtteilen blieben die Straßen vorerst menschenleer.

Der 26-jährige Schadi Saber, der vor einer Woche seine Hochzeit feierte, äußerte die Hoffnung, nun "mindestens eine Woche" Ruhe für die Flitterwochen zu haben. Der 38-jährige Kaufmann Chaled al Muraweh aus dem Westteil der Stadt sagte, er wolle die Waffenruhe nutzen um seinen Bruder "auf der anderen Seite" zu besuchen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass sich die syrischen Regierungstruppen rund um Aleppo zurückziehen und humanitären Helfern Zugang gewähren. Die Waffenruhe soll zunächst für 48 Stunden gelten und dann, falls sie hält, jeweils um 48 Stunden verlängert werden. Hat die Waffenruhe eine Woche lang Bestand, wollen die USA und Russland ihren Kampf gegen Dschihadisten in Syrien koordinieren. Es wurde allerdings nicht öffentlich mitgeteilt, in welchen Regionen die USA und Russland den Kampf gegen Dschihadisten fortsetzen wollen.

Während die syrische Regierung und ihre Verbündeten das von Moskau und Washington ausgehandelte Abkommen mittragen, steht die offizielle Zustimmung von Opposition und Rebellen noch aus. Die syrische Armee kündigte an, ihre Einsätze für sieben Tage auszusetzen; Russland und die Türkei betonten, ihr Vorgehen gegen "Terroristen" fortzusetzen.

Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow hatten sich am Freitagabend nach Marathonverhandlungen in Genf auf die Waffenruhe verständigt. Ein vorheriger Waffenstillstand, den die Konfliktparteien am 27. Februar ebenfalls auf Vermittlung der USA und Russlands vereinbart hatten, war nie vollständig eingehalten worden und nach mehreren Monaten zerbrochen.

Wenige Stunden vor dem Beginn der Waffenruhe kündigte Präsident Baschar al-Assad die Rückeroberung des gesamten Staatsgebiets an. "Der syrische Staat ist entschlossen, jedes Gebiet von den Terroristen zurückzuerobern", sagte Assad laut staatlichen Medien bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte in der einstigen Rebellenhochburg Daraja.