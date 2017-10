Wagenknecht und Bartsch bleiben Fraktionschefs der Linken

Die Linkspartei hat eine Einigung in ihrem Machtkampf erzielt. Die Fraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch wurden am Dienstagabend auf einer Klausursitzung in Potsdam wiedergewählt, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Fraktionskreisen erfuhr. Zuvor hatten die beiden Parteichefs Bernd Riexinger und Katja Kipping versucht, die Macht der Fraktionschefs zu beschneiden.

Auf der Fraktionsklausur waren Anträge beraten worden, mit denen den beiden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger unter anderem ein Erstrederecht im Bundestag zugestanden werden sollte. Wagenknecht hatte den beiden Parteivorsitzenden in einem Brief an die Fraktionsmitglieder vorgeworfen, sie aus dem Amt drängen zu wollen. Der Machtkampf zwischen den Spitzen von Partei und Fraktion bei den Linken schwelt schon länger, brach aber erst nach der Bundestagswahl offen aus.