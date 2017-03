Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent in den Niederlanden erwartet

Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Die Beteiligung werde "weit" höher als 2012 liegen, prognostizierte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos am Mittwochnachmittag. Damals lag die Beteiligung am Ende bei 74 Prozent, diesmal wird mit rund 80 Prozent gerechnet. Die Rekord-Wahlbeteiligung von 88 Prozent bei den Wahlen von 1977 dürfte allerdings wohl kaum erreicht werden.

28 Parteien bewarben sich um die Stimmen der 12,9 Millionen Wahlberechtigten. Ministerpräsident Mark Rutte von der rechtsliberalen VVD bewirbt sich um eine dritte Amtszeit. Umfragen zufolge könnte die VVD zwischen 24 und 28 Sitze im 150 Mandate zählenden Parlament erlangen - allerdings deutlich weniger als die 40 aktuellen Sitze. Die PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders kam zuletzt auf 19 bis 22 Mandate. Knapp dahinter könnten die christdemokratische CDA mit vorhergesagten 19 bis 21 Sitzen, die sozialliberale D66 mit 17 bis 19 Mandaten und die Grünen mit bis zu 18 Sitzen liegen.