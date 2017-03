Wahlkampfleiter Fillons tritt am Sonntagabend zurück

Der Wahlkampfleiter des konservativen französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon wird am Sonntag nach einer Großkundgebung auf dem Pariser Trocadéro-Platz zurücktreten. Patrick Stefanini habe bei Fillon seinen Rücktritt eingereicht, der dies akzeptiert habe, teilte das Wahlkampfteam des Kandidaten am Freitagabend mit. Stefanini werde seine Aufgaben noch bis zum Ende der Wahlkampfveranstaltung am Sonntag wahrnehmen. Ab Montag soll demnach Vincent Chriqui, Bürgermeister von Bourgoin-Jaillieu, die Wahlkampfleitung übernehmen.

Fillon hatte nach Medienenthüllungen zugeben müssen, seine Ehefrau Penelope jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin bezahlt zu haben. Die französische Justiz prüft den Verdacht der Scheinbeschäftigung. Untersuchungsrichter dürften bald ein Ermittlungsverfahren einleiten.

Am Donnerstag durchsuchten Ermittler seine Pariser Privatwohnung. Fillon betont, die Anstellung seiner Frau sei legal gewesen. Nach seinen Angaben geht es um Steuergelder in Höhe von rund 680.000 Euro nach Abzug der Sozialbeiträge.

Stefanini gab in seinem Schreiben an Fillon zwei Gründe für seinen Rücktritt an, wie die Zeitung "Journal du Dimanche" berichtete. Mit Verweis auf die erwartete Einleitung eines Ermittlungsverfahrens schrieb Stefanini demnach, für ihn es sei es "vorzuziehen, dass du deine Kampagne beendest". Er selbst sei daher nicht mehr der geeignete Mann, um die Kampagne zu leiten.

Zudem erklärte er, Fillon könne "zwar noch die Präsidentschaftswahl gewinnen", trotzdem sei ein "Sieg nicht sicher". "Deine Niederlage am Abend der ersten Wahlrunde kann daher nicht mehr ausgeschlossen werden." Dies werde die Wähler der Rechten und des Zentrums "vor ein Dilemma stellen". Dies wolle er "sich nicht ausmalen".

In den vergangenen Tagen hatten sich bereits eine Reihe konservativer Politiker von dem Präsidentschaftskandidaten abgewandt. Am Freitag warf auch Fillons Sprecher Thierry Solère das Handtuch.