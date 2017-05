Wahlkampfteam von Präsidentschaftskandidat Macron meldet Hackerangriff

Das Wahlkampfteam des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron ist nach eigenen Angaben kurz vor der Wahl Opfer eines großangelegten Hackerangriffs geworden. Es handele sich um eine "massive und koordinierte Attacke", erklärte Macrons Bewegung "En Marche!" in der Nacht zum Samstag, nachdem interne Dokumente wie E-Mails und Abrechnungen im Internet aufgetaucht waren.

Die im Netz verbreiteten Dokumente seien vor einigen Wochen bei Attacken auf persönliche und berufliche Mailboxen mehrerer Parteifunktionäre erbeutet worden, erklärte "En Marche!" Neben echten Unterlagen seien jedoch auch gefälschte Dokumente ins Internet gestellt worden. Dies geschehe ausgerechnet in den letzten Stunden des Wahlkampfs vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag. Es handele sich um eine Aktion der "demokratischen Destabilisierung, wie man es schon beim jüngsten Präsidentschaftswahlkampf in den USA gesehen hat".

Bereits in der Vergangenheit war "En Marche!" nach eigenen Angaben Ziel tausender Hackerangriffe gewesen. Vor wenigen Tagen hatten Experten einen russischen Hackerangriff der Gruppe Pawn Storm auf die Bewegung gemeldet. Die Gruppe soll auch für frühere Angriffe auf die US-Demokratin Hillary Clinton und die CDU von Bundeskanzlerin Angela Merkel verantwortlich sein. Pawn Storm wird verdächtigt, Verbindungen zu den russischen Geheimdiensten zu unterhalten.

Die französische Regierung hatte wiederholt vor einer russischen Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich gewarnt. Sie verdächtigte Moskau, die Wahl zugunsten der Rechtspopulistin Marine Le Pen beeinflussen zu wollen, die als russlandfreundlich gilt.