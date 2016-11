Wahllokale in mehr als der Hälfte der US-Bundesstaaten geschlossen

Die Entscheidung bei der US-Präsidentschaftswahl rückt näher: In rund der Hälfte der Bundesstaaten schlossen am Dienstagabend (Ortszeit) die Wahllokale, die Auszählung begann. Erste Teilergebnisse aus den als wahlentscheidend geltenden Staaten North Carolina und Ohio sahen die Demokratin Hillary Clinton knapp vor dem Rechtspopulisten Donald Trump, in Florida zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Rückschlüsse auf den endgültigen Sieger ließen die Teilresultate noch nicht zu.

In dem besonders umkämpften Bundesstaat Florida lagen Clinton und Trump laut CNN nach Auszählung von mehr als 85 Prozent der Stimmen mit jeweils 48,5 Prozent gleichauf. In Trumps Wahlstrategie spielt Florida eine Schlüsselrolle; ohne den Gewinn der 29 Wahlmännerstimmen aus Florida dürfte er kaum auf die 270 Stimmen im Wahlkollegium kommen, das den Präsidenten bestimmt.

Noch am Wahltag rief Trump seine Anhänger in Florida zur Stimmabgabe auf: "Lasst nicht nach, geht weiter wählen - diese Wahl ist noch nicht gelaufen! Los, Florida!", schrieb er auf Twitter.

In North Carolina, einem weiteren Schlüsselstaat, zeichnete sich in ersten Auszählungsergebnissen ein Vorteil für Clinton ab. Nach Auszählung von etwas mehr als der Hälfte der Stimmen lag die Demokratin dort laut CNN bei 51,7 Prozent, Trump kam auf 45,8 Prozent.

Die frühere Außenministerin und First Lady führte auch in Ohio. Der Zwischenstand nach Zählung von 30 Prozent der Stimmen sah die Kandidatin dort bei 51,9 Prozent und den Republikaner bei 44,5 Prozent. Ein Sieg Clintons in Ohio wäre eine Überraschung. Viele Umfragen hatten vor der Wahl den Republikaner Trump dort in Führung gesehen. In dem Staat gibt es viele Wähler aus der weißen Arbeiterklasse, die zu Trumps Kernanhängerschaft gezählt werden.

In den weniger umkämpften Staaten standen die Sieger nach Prognosen der US-Sender bereits fest. Clinton gewann demnach erwartungsgemäß in den demokratisch geprägten Bundesstaaten Vermont, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Maryland, Delaware, Illinois und im Hauptstadtbezirk Washington DC.

Trump sicherte sich die Wahlmännerstimmen aus Oklahoma, Mississippi, Tennessee, Kentucky, West Virginia und Indiana.

Umfragen sagten vor der Wahl Clinton einen leichten Vorsprung voraus, einen Sieg Trumps schloss aber niemand aus. Für den Fall einer knappen Niederlage hatte Trump angekündigt, das Ergebnis möglicherweise anzufechten.

Noch vor dem Ende der Wahlen ging der Republikaner juristisch gegen angebliche Unregelmäßigkeiten vor, erlitt aber eine Niederlage vor Gericht. Die Beschwerden seiner Anwälte bezogen sich darauf, dass im Verlaufe der Frühwahlen - dies ist die in den USA weitverbreitete Stimmabgabe vor dem eigentlichen Wahltag - mehrere Wahllokale im Bundesstaat Nevada länger offen geblieben seien als eigentlich vorgesehen. Eine Richterin wies die Anträge der Trump-Anwälte laut Medienberichten jedoch am Dienstag ab.

Nevada gilt als einer der wichtigsten Staaten bei der Entscheidung darüber, ob Trump oder seine Rivalin Hillary Clintons ins Weiße Haus einzieht. Wegen des hohen Anteils von Wählern hispanischer Herkunft in Nevada muss Trump fürchten, in dem Wüstenstaat zu verlieren. Der Rechtspopulist hatte Einwanderer aus Lateinamerika im Verlaufe seiner Wahlkampagne immer wieder verunglimpft.

Die Trump-Anwälte beschwerten sich darüber, dass während der Frühwahlen vier Wahllokale im Clark County - zu dem die Glücksspielmetropole Las Vegas gehört - zwei Stunden länger als ursprünglich vorgesehen geöffnet geblieben seien. Sie sahen darin eine Ungerechtigkeit gegenüber Wählern in anderen Gegenden, wo die Wahllokale pünktlich geschlossen hätten.