Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst der Länder erreicht Baden-Württemberg

Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder haben die Gewerkschaften ihre Warnstreikaktionen am Dienstag im Süden fortgesetzt. In Baden-Württemberg traten nach Verdi-Angaben 1200 Beschäftigte von Autobahnmeistereien, psychiatrischen Kliniken, Regierungspräsidien, Hochschulen, Studentenwerken und anderen Einrichtungen in den Ausstand. In Bayern waren Arbeitsniederlegungen von Straßenmeistereien angekündigt.

In Stuttgart versammelten Verdi und andere Vertretungen der Beschäftigten wie die Gewerkschaften der Polizei und der Deutsche Beamtenbund (DBB) hunderte Beschäftigte zu einer Kundgebung, um für ihre gemeinsame Lohnforderung zu werben. "Ein guter öffentlicher Dienst kostet", erklärte DBB-Verhandlungsführer Willi Russ dort. Ein schlechter öffentlicher Dienst allerdings sei am Ende noch deutlich kostspieliger.

Nach dem erfolglosen Ende der zweiten Tarifrunde mit der Länderseite vor einer Woche setzen die Gewerkschaften nun verstärkt auf Warnstreiks mit wechselnden regionalen Schwerpunkten. Für Mittwoch planen Verdi, DBB und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft größere Arbeitsniederlegungen in Sachsen und Hessen.

Hessen nimmt als einziges Bundesland nicht an den Verhandlungen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) teil, in der die Arbeitgeberseite zusammengeschlossen ist. Das Bundesland verhandelt mit den Gewerkschaften aber separat über einen Abschluss.

Am Donnerstag sollen insbesondere Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen von den Warnstreiks betroffen sein, in der kommenden Woche Bayern und Berlin. Am Donnerstag kommender Woche wollen beide Seiten zu einer dritten Verhandlungsrunde zusammenkommen.

Die Gewerkschaften fordern für die 800.000 Angestellten der Länder ein Gehaltsplus von sechs Prozent. Die TdL weist dies zurück. Verdi zufolge soll das Ergebnis zudem auf Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden. Damit seien letztlich 2,2 Millionen Beschäftigte von dem Ausgang der Gespräche betroffen.