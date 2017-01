Weise rechnet auch 2017 mit stabilem Arbeitsmarkt

Nach dem Rekordjahr 2016 bleibt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, auch für 2017 optimistisch. "In Summe erwarten wir, dass die Arbeitslosigkeit nicht steigt", sagte er am Dienstag in Nürnberg. Rechnerisch könne sie sogar sinken. 2016 war die Arbeitslosigkeit im Schnitt so gering wie zuletzt 1991. Im Dezember stieg die Arbeitslosigkeit zwar leicht an, ohne Wettereinflüsse sank sie aber sogar leicht.

2016 "war ein gutes Jahr, besser als vorher und besser als wir das erwarten konnten", sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA). Getrieben wurde die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt demnach durch die starke Binnenkonjunktur. Auch 2017 machten der erwartet starke Konsum und "natürlich auch die staatlichen Ausgaben" die BA optimistisch. Allerdings berge die Weltwirtschaft "sicher viele Unwägbarkeiten", räumte Weise ein.

Im Durchschnitt des vergangenen Jahres waren laut BA 2,691 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, 104.000 weniger als im Vorjahr. Weise erklärte, 2016 sei die Beschäftigung vor allem in der ersten Jahreshälfte weiter gestiegen und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern habe sich nochmals kräftig erhöht. Die Arbeitslosenquote sank 2016 um 0,3 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent im Jahresschnitt.

Der lange Zeit kräftige Beschäftigungsaufbau habe sich seit den Sommermonaten spürbar abgeschwächt, sagte Weise weiter. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bewege sich aber weiter auf sehr hohem Niveau.

Im Dezember stieg die Zahl der Arbeitslosen leicht um 36.000 auf 2,568 Millionen zu. Saisonbereinigt ergebe sich aber ein Rückgang von 17.000, erklärte die BA. Gegenüber dem Dezember des Vorjahres ging die Zahl um 113.000 zurück. Die Arbeitslosenquote lag im vergangenen Monat bei 5,8 Prozent.

Die "größte Herausforderung" bleibe die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt, sagte BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker. 2016 sei dies bei etwa 30.000 Flüchtlingen gelungen. Sie fanden Arbeit vor allem in Helferberufen, der Zeitarbeit, in den Branchen Reinigung, Lager und Logistik sowie im Hotel- und Gaststättenbereich. Auch hier schaue die BA optimistisch auf das Jahr 2017.

Die Agentur machte 2016 dank der guten Lage einen Überschuss von 5,4 Milliarden Euro - eingeplant war ein Plus von 1,8 Milliarden Euro. Ihre Ausgaben für Arbeitslosengeld etwa waren mit 14,4 Milliarden Euro rund eine Milliarde Euro geringer als geplant. Auch das Insolvenzgeld lag 300 Millionen Euro unter den Erwartungen. Knapp fünf Milliarden Euro fließen nun in die allgemeine Rücklage, das restliche Geld in Rücklagen für Insolvenzgeld und Winterbeschäftigungsförderung.