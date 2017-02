Weißes Haus: Neue jüdische Siedlungen "vielleicht nicht hilfreich"

Die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump hat erstmals Kritik an der Ausweitung der jüdischen Siedlungen in den Palästinensergebieten angedeutet. Der Bau neuer Siedlungen und die Ausweitung bestehender Siedlungen seien "vielleicht nicht hilfreich", erklärte am Donnerstag der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer. Er betonte zugleich, die neue US-Regierung habe ihren Standpunkt zu den Siedlungen noch nicht festgelegt.

International wird der israelische Siedlungsbau als eines der größten Hindernisse für eine dauerhafte Friedenslösung im Nahost-Konflikt angesehen. Trump ist jedoch ein entschiedener Unterstützer Israels. Politiker aus dem rechten und nationalreligiösen israelischen Lager sehen in Trumps Präsidentschaft daher eine Chance, den Siedlungsbau ungehindert voranzutreiben. Israel hatte den Ausbau seiner Siedlungen in den besetzten Gebieten seit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten zuletzt massiv ausgeweitet.