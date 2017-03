Weiter keine heiße Spur zu mutmaßlichem Kindsmörder von Herne

Bei der bundesweiten Fahndung nach dem mutmaßlichen Kindsmörder von Herne ist die Polizei am Mittwoch zunächst keinen entscheidenden Schritt vorangekommen - trotz zahlreicher Hinweisen aus dem gesamten Bundesgebiet. Es gebe weiter keine heiße Spur zu dem flüchtigen Tatverdächtigen Marcel H., sagte eine Sprecherin der Bochumer Polizei am Nachmittag. Unklar blieb zunächst auch, ob der 19-Jährige womöglich eine zweite Tat beging.

Hinweise aus einem am Dienstag veröffentlichten Chat, wonach der Gesuchte nach der Tötungen eines neunjährigen Nachbarsjungen vom Montag eine Frau in seine Gewalt gebracht, gefoltert und ermordet haben soll, bestätigten sich nach Angaben der Ermittler bislang nicht. Eine solches zweites Verbrechen könne aber auch nicht ausgeschlossen werden. Eingegangene Hinweise "werden derzeit intensiv geprüft", erklärte die Polizei.

Der als Einzelgänger geltende H. steht im dringenden Verdacht, den Jungen am Montag im Keller des Reihenhauses erstochen haben, in dem der mutmaßliche Täter zuletzt allein wohnte. Nach dem Leichenfund leiteten die Ermittler umgehend eine Fahndung nach dem 19-Jährigen ein, der sich mit der Bluttat im sogenannten Darknet - einem abgeschotteten Bereich des Internets - gebrüstet hatte.

Zwei Tage nach der Tötung des Neunjährigen erneuerten die Ermittler ihren Appell an Bürger, die den als gefährlich eingestuften Tatverdächtigen erkennen, "nicht selbstständig einzugreifen". Stattdessen sollten mögliche Zeugen umgehend die Notrufnummer 110 anrufen. Nach Angaben der Bochumer Polizei gingen die Ermittler einer Vielzahl von Hinweisen auf den möglichen Aufenthaltsort des Gesuchten nach - zunächst aber ohne konkretes Ergebnis.

So durchsuchten Polizisten in der Ruhrgebietsstadt Wetter am Mittwoch ein Schulgebäude, in dessen Nähe ein Zeuge den gesuchten 19-Jährigen gesehen haben wollte. Bei der vorsorglichen Polizeiaktion habe sich aber "kein Hinweis" auf eine Anwesenheit von H. ergeben, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr auf Anfrage.

Die Stadt Herne wies derweil die Kitas darauf hin, dass die Kinder am Mittwoch in den Einrichtungen spielen sollten und nicht in den Außenanlagen. Zudem sollten die Türen der Kitagebäude verschlossen bleiben, wie es auf der Internetseite der Stadt hieß. An den öffentlichen Schulen der Ruhrgebietsstadt fand am Mittwoch wie bereits am Vortag regulärer Schulbetrieb statt.