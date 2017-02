Weitere Haftbefehle nach Anschlag auf türkisches Café in Essen

Mehr als drei Monate nach einem Brandanschlag auf ein türkisches Café in Essen sind weitere Haftbefehle erlassen worden. Insgesamt wurden 17 Haftbefehle und 30 Durchsuchungsbeschlüsse in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen erwirkt, die am Donnerstag vollstreckt werden sollten, wie die Polizei in Essen mitteilte.

Am 4. November waren aus einer Gruppe heraus Molotow-Cocktails durch die Fenster des Ladenlokals geworfen worden. Ein Mann im Café wurde leicht verletzt.

Bereits zwei Tage nach dem Anschlag waren drei Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Seitdem ermittelte die Polizei auf Hochtouren. Details zur Großrazzia und zur Vollstreckung der weiteren Haftbefehle wollten die Ermittler im Laufe des Donnerstag bekannt geben.