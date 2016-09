Weitere heftige nächtliche Luftangriffe in Syrien

Nach der Beendigung der Waffenruhe in Syrien durch die Regierungsarmee hat es in der Nacht erneut heftige Luftangriffe gegeben. In der umkämpften Großstadt Aleppo wurden bis in die frühen Morgenstunden Rebellenviertel bombardiert und beschossen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag berichtete. Im Stadtviertel Mogambo im von den Regierungstruppen kontrollierten Westteil der Stadt war nach Angaben eines AFP-Korrespondenten ebenfalls Raketenbeschuss zu hören.

Die Armee hatte die von den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe am Montag nach einer Woche für beendet erklärt. Nachdem es in Aleppo in den ersten Tagen der Feuerpause vergleichsweise ruhig geblieben war, hatte die Gewalt dort bereits am Wochenende wieder zugenommen.

Am Montagabend sorgte ein tödlicher Luftangriff auf einen von der UNO organisierten Hilfskonvoi für die Region Aleppo für Entsetzen. Dabei wurden zwölf Mitarbeiter des Roten Halbmonds sowie Lkw-Fahrer getötet, mindestens 18 Lastwagen wurden zerstört.

Auch in den von Rebellen kontrollierten östlichen Vororten von Damaskus gab es die ganze Nacht über heftige Gefechte, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Die syrische Armee hatte am Montag - noch vor der Aufkündigung der Waffenruhe - eine Militäroffensive in der Region angekündigt.

Nach Angaben des Oppositionsaktivisten Hassaan Abu Nuh wurde auch die von Aufständischen kontrollierte Stadt Talbisseh in der Provinz Homs mit Artillerie beschossen. Über der Stadt Salkin in der nordwestlichen Provinz Idlib, die von der Fateh-al-Scham-Front und anderen islamistischen Rebellengruppen kontrolliert wird, kreisten nach Angaben eines Aktivisten Kampfflugzeuge. Die ganze Nacht über sei Maschinengewehrfeuer zu hören gewesen.