Weltgemeinschaft verurteilt neuen Atomwaffentest Nordkoreas

Mit Empörung und scharfem Protest hat die internationale Gemeinschaft auf den jüngsten Atomwaffentest Nordkoreas reagiert. US-Präsident Barack Obama drohte der Führung in Pjöngjang am Freitag mit neuen Sanktionen, die Bundesregierung verurteilte den Test "mit aller Entschiedenheit". Das abgeschottete Land hatte sich zuvor mit dem "erfolgreichen" Test eines neu entwickelten Atomsprengkopfes gebrüstet. Die USA und Japan beantragten umgehend eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.

Der Sicherheitsrat sollte noch am Freitag (21.00 Uhr MESZ) zusammenkommen. Er hatte wegen früherer Verstöße bereits harte Sanktionen gegen Nordkorea verhängt.

Obama verurteilte den jüngsten Atomwaffentest des isolierten kommunistischen Staats als eine "ernste Bedrohung der regionalen Sicherheit und des internationalen Friedens". In Abstimmung mit den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats und der internationalen Gemeinschaft wolle Washington die bestehenden Strafmaßnahmen gegen Pjöngjang "energisch umsetzen" und "weitere bedeutende Schritte einleiten, darunter neue Sanktionen", kündigte der US-Präsident an. Washington werde es niemals akzeptieren, dass Nordkorea eine Atommacht werde.

Auch Nordkoreas Verbündeter China reagierte empört. Nordkorea habe "trotz breiten internationalen Widerspruchs erneut einen Atomtest ausgeführt - die chinesische Regierung lehnt dies entschieden ab", erklärte das Außenministerium in Peking. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, Pjöngjang handele "unverantwortlich" und riskiere eine weitere Destabilisierung in der Region. Das Auswärtige Amt bestellte den nordkoreanischen Botschafter ein.

Japan verurteilte den Atomwaffentest als "vollkommen inakzeptabel", die russische Regierung äußerte sich "äußerst besorgt". Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye warf der Führung des Nordens "manische Rücksichtslosigkeit" vor, mit der sie "ihren Weg zur Selbstzerstörung" beschleunigte. Nordkorea werde für solche Provokationen nur "noch mehr Sanktionen und noch mehr Isolation" ernten.

Der südkoreanischen Regierung zufolge handelte es sich um den bislang stärksten Atomwaffentest Nordkoreas. Dem Verteidigungsministerium in Seoul zufolge wurde eine Detonationsstärke von rund zehn Kilotonnen gemessen. Die bislang heftigste Explosion war im Februar 2013 mit sechs bis neun Kilotonnen registriert worden. Die Atombombe, die 1945 über dem japanischen Hiroshima abgeworfen worden war, hatte eine Sprengkraft von rund 15 Kilotonnen.

Am Freitagmorgen hatten internationale Erdbebenwarten Erdstöße der Stärke 5,3 im Bereich des nordkoreanischen Atomtestgeländes Pyunggye-Ri registriert. Auf dem Gelände hatte Nordkorea im Januar nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe getestet. In den folgenden Monaten setzte sich das Land immer wieder mit Raketentests über ein internationales Verbot hinweg. Erstmals hatte Nordkorea 2006 eine Atomwaffe getestet.

Bei dem Test am Freitag sei ein "neu entwickelter Atomsprengkopf" zur Explosion gebracht worden, berichtete das nordkoreanische Staatsfernsehen. Der Test habe den Beweis erbracht, dass Nordkorea in der Lage sei, einen verkleinerten Atomsprengkopf auf eine Trägerrakete zu montieren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

In der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang wurden Berichte des Staatsfernsehens über den Test mit Freude aufgenommen. "Obwohl die US-Imperialisten Amok laufen, fürchten wir nichts, da sich unsere militärische Stärke weiter vergrößert hat", sagte eine Einwohnerin der Nachrichtenagentur AFP.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte bereits im März verkündet, dass das Land die Entwicklung kleinerer Atomsprengköpfe standardisiert habe. Experten sind sich einig, dass Nordkorea über mehrere Atomsprengköpfe verfügt. Bislang wurde die Fähigkeit des Landes, eine Interkontinentalrakete mit einem Atomsprengkopf zu bestücken, allerdings angezweifelt. Ob bei dem nun erfolgten Test tatsächlich ein verkleinerter atomarer Sprengkopf eingesetzt wurde, ist Experten zufolge allein anhand der seismologischen Daten kaum zu überprüfen.