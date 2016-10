Weltgesundheitsorganisation fordert Sondersteuern auf zuckrige Getränke

Zur Bekämpfung des Übergewichts weltweit fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Sondersteuern auf zuckrige Getränke. Es gebe vermehrt Belege dafür, dass dadurch der Konsum solcher Getränke gebremst werde, erklärte die WHO am Dienstag in Genf. Die Verbraucherorganisation Foodwatch schloss sich der Forderung an. Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) äußerte sich ablehnend: Eine Zuckersteuer ändere nichts.

Die WHO-Empfehlung folgt auf ein Treffen von Steuerexperten im vergangenen Jahr, die den Auftrag hatten, verschiedene Belege und Fallstudien aus mehreren Ländern zu prüfen. Ziel war es festzustellen, welche Vorgehensweise am besten hilft, die Quote übergewichtiger Menschen zu senken. Demnach führte etwa 2014 eine neue Steuer auf zuckrige Getränke in Mexiko mit Preissteigerungen von zehn Prozent zu einer Minderung des Konsums um sechs Prozent.

Besonders wirksam seien Steuern, die den Preis von zuckerhaltigen Softdrinks um 20 Prozent oder mehr anheben, erläuterte die WHO. Eine Preiserhöhung um ein Fünftel führe dazu, dass im entsprechenden Land ein Fünftel weniger zuckrige Getränke konsumiert werde. Eine Preissteigerung um 50 Prozent senke dementsprechend den Konsum um die Hälfte.

Warum gerade zuckrige Getränke problematisch sind, beschrieb der WHO-Verantwortliche für gesunde Ernährung, Francesco Branca, so: "Wenn man etwas trinkt, ist die Hungerkontrolle inaktiv, sodass man dazu neigt, zu viele Kalorien zu sich zu nehmen." Durch die Einführung entsprechender Abgaben könnten Regierungen "Leiden vermindern und Leben retten", erklärte der Chef der WHO-Abteilung für die Prävention nicht-übertragbarer Krankheiten, Douglas Bettcher.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch unterstützte den Vorstoß. "Bundesernährungsminister Schmidt sollte endlich auf die WHO hören", erklärte Oliver Huizinga von Foodwatch in Berlin. "Sonderabgaben auf Zuckergetränke wirken und sind unabdingbar im Kampf gegen Fettleibigkeit und chronische Krankheiten." Foodwatch hatte eine entsprechende Abgabe bereits im September gefordert.

Schmidt erklärte, Deutschland habe bis 1993 eine Zuckersteuer gehabt - "und es hat sich nichts geändert". Weil sich aber etwas ändern müsse, arbeite die Regierung daran, den Anteil von Salz, Zucker und Fett in Fertiglebensmitteln deutlich zu reduzieren.

Foodwatch veröffentlichte am Dienstag auch eine Umfrage zum Thema. Auf die Frage, ob sie eine Herstellerabgabe auf zuckerreiche Getränke für geeignet halten, um eine gesunde Ernährung von Kindern zu fördern, sagten demnach 23 Prozent der gut tausend Befragten, diese Maßnahme sei "sehr geeignet". 31 Prozent nannten die Abgabe "geeignet". 24 Prozent fanden sie "weniger geeignet" und 20 Prozent "gar nicht geeignet".

Die WHO empfiehlt seit Langem, dass maximal zehn Prozent der täglichen Kalorienzufuhr aus Zucker bestehen sollte. Inzwischen spricht sie sich dafür aus, die Grenze auf fünf Prozent zu senken. Das würde etwa 25 Gramm Zucker am Tag entsprechen - rund sechs Teelöffeln. In einem durchschnittlichen Softdrink sind etwa zehn Teelöffel Zucker enthalten.

Nach Schätzung der WHO ist weltweit einer von drei Erwachsenen übergewichtig. Mehr als eine halbe Milliarde Menschen sind demnach sogar fettleibig. Im vergangenen Jahr schätzte die Organisation, dass auch etwa 42 Millionen Kinder unter fünf Jahren übergewichtig oder fettleibig sind. Um auf die grassierende Fettleibigkeit aufmerksam zu machen, wurde der 11. Oktober zum Welt-Adipositas-Tag erklärt.