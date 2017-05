Weltweite Bestürzung über Anschlag auf Popkonzert in Manchester mit 22 Toten

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Konzert von Teenie-Idol Ariana Grande in der nordwestenglischen Stadt Manchester sind 22 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien mehrere Kinder, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Täter habe "das größtmögliche Blutbad" anrichten wollen, sagte Premierministerin Theresa May. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump verurteilten das Attentat. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

Der Täter hatte sich nach Angaben der Polizei am späten Montagabend unmittelbar nach dem ausverkauften Konzert der US-Sängerin im Eingangsbereich der Manchester Arena in die Luft gesprengt. Mindestens 59 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen lebensgefährlich. Besucher berichteten, wie Menschen in Panik aus der 21.000 Zuschauer fassenden Halle flüchteten, als diese von einer gewaltigen Explosion erschüttert wurde. Eltern suchten verzweifelt nach ihren Kindern.

"Wir hörten den letzten Song und dann gab es plötzlich einen riesigen Blitz und einen Knall und Rauch", sagte Konzertbesucher Gary Walker der BBC. Der Zuschauer Ryan Morrison sprach von einem "Gemetzel". Menschen seien von flüchtenden Besuchern niedergetrampelt und verletzt worden.

Sängerin Ariana Grande zeigte sich erschüttert. Ihr fehlten die Worte, twitterte sie. Zu den Konzerten der 23-Jährigen pilgern vor allem Mädchen und Jugendliche. Ihr Auftritt am Montagabend war ausverkauft.

Die IS-Miliz beanspruchte die Tat in einer in den sozialen Medien verbreiteten Erklärung für sich. Die Dschihadisten drohten mit weiteren Anschlägen. Der IS hat mehrere schwere Anschläge der vergangenen Monate in Europa für sich reklamiert, darunter auch den Angriff im Londoner Regierungsviertel mit fünf Toten vor zwei Monaten.

Der Angriff in Manchester ist das folgenschwerste Attentat in Großbritannien seit den islamistischen Anschlägen auf die Londoner U-Bahn 2005, bei denen 52 Menschen getötet wurden.

Regierungschefin May erklärte, der Angreifer von Manchester sei vermutlich identifiziert. Sein Name könne aber wegen der laufenden Untersuchung vorerst nicht veröffentlicht werden. Im Süden Manchesters wurde im Zusammenhang mit dem Anschlag ein 23-jähriger Mann festgenommen.

Queen Elizabeth II. verurteilte den "barbarischen" Anschlag. Die gesamte Nation sei geschockt. Auch Politiker weltweit äußerten sich bestürzt. "Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen", sagte Kanzlerin Merkel in Berlin. Deutschland stehe an der Seite der Briten.

"Die Nachrichten über das mörderische Attentat in Manchester erschüttern mich", erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) verurteilte die "perfide Logik, die gerade Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene auf einen Popkonzert ins Fadenkreuz nimmt". Der Anschlag treffe "alle Mütter und Väter in Europa mitten ins Herz".

US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Urheber des Anschlags in Manchester als "bösartige Verlierer". In Manchester seien "so viele wunderbare, junge, unschuldige Menschen" getötet worden.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reagierte mit "großer Trauer und tiefer Erschütterung" auf die Tat. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte sich "entsetzt und bestürzt". Auch Russlands Präsident Wladimir Putin verurteilte den Anschlag.

Auch in der Musikwelt herrschte Fassungslosigkeit. "Mein Herz tut weh für meine Schwester Ariana und alle Familien, die von diesem tragischen Ereignis in Großbritannien betroffen sind", schrieb US-Rapperin Nicki Minaj im Kurzbotschaftendienst Twitter. Auch die mit Grande befreundeten Popstars Taylor Swift und Katy Perry bekundeten ihre Anteilnahme.

Fußball-Idol David Beckham sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Sein früherer Verein Manchester United sagte die Pressekonferenz vor dem Europa-League-Endspiel am Mittwoch ab. Auch Lokalrivale Manchester City kondolierte den Familien der Opfer.