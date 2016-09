Werder trennt sich von Trainer Skripnik

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich von Cheftrainer Viktor Skripnik getrennte. Der Tabellenletzte hatte am Samstag 1:4 bei Borussia Mönchengladbach verloren und die vierte Pflichtspielpleite in Serie hinnehmen müssen. Skripnik selbst hatte betont, nicht zurücktreten zu wollen. Die Vorbereitung auf die beiden Heimspiele gegen den FSV Mainz 05 und den VfL Wolfsburg übernimmt ab Montag U23-Coach Alexander Nouri.

Der geschasste Coach Skripnik hatte sich noch in der Nacht zum Sonntag nach der Ankunft des Mannschaftsbusses am Weser-Stadion vom Team verabschiedet, teilte der SV Werder mit. Das Regenerationstraining am Sonntagmorgen sollte von Axel Dörrfuß, Leiter Athletik und Performance, und Athletiktrainer Günther Stoxreiter geleitet.