Westen will mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien als Kriegsverbrechen ahnden

Der Westen will den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien als Kriegsverbrechen ahnden: Die "schrecklichen Ereignisse" seien ein Beleg für anhaltende Kriegsverbrechen in Syrien, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Mittwoch. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte, "die Verantwortlichen vor ein internationales Gericht zu bringen". Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA machten die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad für den Angriff verantwortlich. Russland bestreitet, dass die Assad-Truppen das Giftgas selbst eingesetzt haben.

Bei dem Angriff auf die von Rebellen kontrollierte Kleinstadt Chan Scheichun in der nordwestlichen Provinz Idlib waren nach Angaben von Aktivisten am Dienstag mindestens 72 Menschen getötet worden, mehr als hundert weitere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigten sie typische Symptome, die bei Kontakt mit sogenannten Nervenkampfstoffen auftreten.

UN-Generalsekretär Guterres sagte bei einer Syrien-Konferenz in Brüssel, der Vorfall zeige, "dass es weiter Kriegsverbrechen in Syrien gibt". Frankreichs Präsident François Hollande rief die internationale Gemeinschaft zu einer harten Reaktion auf das "Kriegsverbrechen" auf. Gabriel bezeichnete den Angriff als "barbarisches Kriegsverbrechen" und forderte, "die Verantwortlichen des Assad-Regimes für diese Barbarbei" zur Verantwortung zu ziehen.

Auch der britische Außenminister Boris Johnson sagte, "alle Beweise" deuteten darauf hin, "dass dies das Assad-Regime war". Der Sprecher von US-Präsident Donald Trump sagte, Washington sei davon "überzeugt", dass Assad für diese "verwerfliche Tat" verantwortlich sei.

Auch die syrischen Rebellen hatten die Regierungstruppen für den Angriff verantwortlich gemacht. Die syrische Armee wies jedoch jegliche Verantwortung "kategorisch" zurück. Sie habe niemals Giftgas eingesetzt und werde dies auch künftig nicht tun. Nach UN-Untersuchungen haben im Syrien-Konflikt sowohl die Regierung als auch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bereits Giftgas eingesetzt.

Nach Darstellung des Syrien-Verbündeten Russland haben die syrischen Regierungstruppen in Chan Scheichun nicht selbst Giftgas eingesetzt: Die syrische Luftwaffe habe vielmehr ein von Rebellen genutztes Lager mit Giftstoffen getroffen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Moskau äußerte sich aber nicht dazu, ob die syrische Luftwaffe das Lager versehentlich oder absichtlich bombardierte.

Der UN-Sicherheitsrat will sich am Mittwoch in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Vorfall befassen. Die ständigen Sicherheitsratsmitglieder USA, Großbritannien und Frankreich wollten einen Resolutionsentwurf zur Abstimmung vorlegen, in dem der Angriff verurteilt und eine baldige Untersuchung verlangt wird.

Gabriel forderte Russland auf, die Resolution zu unterstützen. Als Verbündeter der Assad-Regierung trage Moskau eine besondere Verantwortung, sagte er in Brüssel. Daher müsse Russland im Sicherheitsrat "mit allen anderen zivilisierten Nationen gegen diesen Giftgasangriff vorgehen".

Die syrische Opposition gab unterdessen auch den USA eine Mitschuld. Die Äußerungen der US-Regierung zur Zukunft Assads begünstigten seine "Verbrechen", sagte der Vize-Präsident der Nationalen Syrischen Koalition, Abdulhakim Baschar.

US-Außenminister Rex Tillerson hatte vergangene Woche in Ankara gesagt, das syrische Volk müsse selbst über die Zukunft Assads entscheiden. Dies bedeutete eine Abkehr von der Position des früheren US-Präsidenten Barack Obama, der stets gefordert hatte, dass Assad seine Macht abgibt.