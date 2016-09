Wie ein Wunder: Hund Romeo nach Erdbeben in Italien lebend aus Trümmern geborgen

Durstig, ein wenig zottelig - aber sonst kerngesund: So ist der Hund Romeo anderthalb Wochen nach dem Erdbeben in Italien aus den Trümmern eines Hauses gerettet worden. Der Golden Retriever hatte nach dem Beben am 24. August in einer Nische unter dem Schuttberg ausgeharrt, der einmal das Haus seiner Besitzer war. Am Freitagabend wurde Romeo von der Feuerwehr gerettet.

Die Besitzer von Romeo hatten im zweiten Stock ihres Hauses in dem kleinen Dorf San Lorenzo a Flaviano nahe Amatrice geschlafen, als das Erdbeben die Region erschütterte. Das Paar schaffte es rechtzeitig ins Freie, Romeo aber, der unten schlief, wurde eingeschlossen. Stundenlang suchten die Besitzer nach ihrem Hund, wurden dann aus Sicherheitsgründen aber aus der Stadt weggebracht.

Am Freitagabend schließlich kehrte das Paar zu den Trümmern seines Hauses zurück - und Romeo begann zu bellen, als er ihre Stimmen erkannte. "Wir haben sofort angefangen, die Trümmer dort abzutragen, wo das Bellen herkam", sagte ein Feuerwehrmann der Nachrichtenagentur Ansa. "Es ist unglaublich, wir haben ihn gefunden und er ist in guter Verfassung."

Auf Videoaufnahmen der Feuerwehr ist zu sehen, wie einer der Helfer den großen Golden Retriever aus den Trümmern zieht. Dann trinkt Romeo aus der Wasserflasche, die ihm ein Feuerwehrmann hinhält und läuft schließlich den Trümmerberg herunter. Mit wedelndem Schwanz schaut er sich im Garten seines Hauses um - als wäre er nur aus einem kurzen Nickerchen erwacht.

Einem Rettungshund der Polizei wurde derweil die Ehre einer Papstaudienz zuteil. Papst Franziskus empfing den schwarzen Labrador Leo am Samstag, nachdem der Hund drei Tage zuvor der Ehrengast bei einem Treffen des italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewesen war. Der Labrador war an den Rettungsarbeiten im Erdbebengebiet beteiligt gewesen und hatte ein kleines Mädchen unter den Trümmern gefunden.

Die Zahl der Toten nach dem schweren Erdbeben stieg unterdessen auf mindestens 294, nachdem am Freitagabend in dem Dorf Casale nahe Amatrice eine weitere Leiche geborgen wurde. Die Opferzahl könnte allerdings insgesamt noch höher liegen, denn noch immer werden Menschen vermisst. Außerdem sind einige der Verwundeten schwerverletzt.