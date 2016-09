Wieder Streit um Flüchtlingspolitik nach Festnahme mutmaßlicher IS-Mitglieder

Die Festnahme von drei mutmaßlichen IS-Mitgliedern hat die Debatte um die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung wieder verschärft. Die "eklatanten Kontrolllücken" beim Zuzug vor allem vergangenen Herbst rächten sich, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den Funke-Zeitungen vom Mittwoch. Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, mahnte im ZDF, dass der IS gerade mit der Unterwanderung des Flüchtlingszuzugs Angst verbreiten wolle.

Die drei verdächtigen Syrer waren am Dienstag in Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, im Auftrag der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im November 2015 nach Deutschland gekommen zu sein. Laut Bundesanwaltschaft sollten sie entweder einen bereits erhaltenen Auftrag ausführen oder sich für weitere Instruktionen bereithalten. Die drei Männer sollen auch Bezüge zu Attentätern der Anschläge von Paris im November 2015 gehabt haben.

Alle drei Verdächtigen bleiben in Untersuchungshaft. Das ordnete der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof an, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft sagte. Bei einem der drei Männer war die Entscheidung bereits am Dienstag gefallen, die beiden übrigen wurden am Mittwoch dem BGH-Richter vorgeführt.

Konkrete Anschlagspläne konnten die Ermittler bislang nicht feststellen. BKA-Präsident Münch sagte aber im ZDF-"Morgenmagazin", das Muster spreche dafür, dass sie sich hier aufgehalten hätten, "um möglicherweise mit anderen einen Anschlag zu begehen".

Bayerns Innenminister Herrmann kritisierte, dass im vergangenen Herbst tausende Menschen "ohne ausreichende Prüfung ihrer Identität" nach Deutschland gekommen seien. "Wir wissen mittlerweile, dass auch der IS diese Sicherheitslücken gezielt genutzt hat, um Attentäter als Flüchtlinge getarnt nach Europa zu schleusen", sagte der CSU-Politiker.

Herrmann forderte "strikte Grenzkontrollen". Es würden "klare Identitäten" derjenigen gebraucht, die ins Land kämen. Menschen, deren Identität nicht zweifelsfrei feststehe, müssten "bis zur Klärung an der Grenze festgehalten werden".

Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt (SPD) wies die Vorwürfe zurück. Der Vorwurf der Kontrollverlusts greife gerade bei den drei festgenommenen Syrern nicht, sagte er im Norddeutschen Rundfunk. Sie hätten sich überall registrieren lassen. Er mahnte zudem, dass der Großteil der Flüchtlinge "gerade vor islamistischem Terror" geflohen sei.

Regierungssprecher Steffen Seibert verwies auf frühere Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), wonach die Regierung nicht übersehen habe, dass nicht nur Flüchtlinge mit lauteren Absichten gekommen seien. Die große Mehrheit habe aber den Wunsch, frei und sicher zu leben.

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hob derweil grundsätzlich die zentrale Bedeutung von Internet und sozialen Medien bei Anschlagsplänen von Islamisten hervor. Sie setzten darauf als "Werkzeug hybrider Kriegsführung", erklärte er.

Sorge bereite den Ermittlern auch ein neuer Tätertypus, bei dem es sich nur scheinbar um Einzeltäter handle. Diese Attentäter würden "virtuell aus dem Ausland über Instant Messaging ferngesteuert", erklärte Maaßen.