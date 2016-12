Wilders kommt in Prozess um Diskriminierung und Rassenhass ohne Strafe davon

Schuldspruch wegen Diskriminierung, aber Freispruch vom Vorwurf der Aufstachelung zum Rassenhass: Im angesichts der anstehenden Wahlen in den Niederlanden besonders aufmerksam verfolgten Prozess gegen den Rechtspopulisten Geert Wilders ist am Freitag das Urteil gefallen. Die Richter verzichteten dabei darauf, die von der Staatsanwaltschaft geforderte Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro zu verhängen.

Das Gericht in Schiphol erklärte, der "aufrührerische Charakter" von Wilders' Aussagen habe andere Menschen dazu verleitet, Menschen mit marokkanischen Wurzeln in den Niederlanden zu diskriminieren. Es gebe jedoch nicht genügend Beweise dafür, dass seine Worte zum Hass angestiftet hätten.

Wilders hatte bei einem Wahlkampfauftritt 2014 vor jubelnden Anhängern in Den Haag gefragt: "Wollt Ihr weniger oder mehr Marokkaner in Eurer Stadt und in den Niederlanden?" Die Menge skandierte daraufhin "Weniger"-Rufe, woraufhin Wilders lächelnd ankündigte: "Wir werden uns darum kümmern." Wegen der Äußerungen erstatteten binnen weniger Tage 6400 Menschen Anzeige.

Obwohl die drei Richter nun keine Strafe verhängten, kündigte Wilders, der nicht zur Urteilsverkündung erschienen war, Berufung an. In einer Videobotschaft sagte er: "Ich wurde heute in einem politischen Prozess verurteilt, mit dem kurz vor den Wahlen versucht werden soll, den Führer der größten und populärsten Oppositionspartei zu neutralisieren."

"Ich werde niemals ruhig sein. Ihr werdet mich nicht stoppen", sagte der 53-jährige Islamfeind weiter. Seine Partei für die Freiheit (PVV) könnte bei der in knapp drei Monaten stattfindenden Parlamentswahl stärkste Kraft werden - und Wilders Ministerpräsident. Experten vertraten die Ansicht, der Prozess habe das Ansehen des EU-Gegners eher vergrößert als beeinträchtigt. Er habe sich dadurch als "Opfer des Systems" darstellen können, das er beseitigen wolle, sagte der Politikwissenschaftler Andre Krouwel von der Universität Amsterdam.

Die Anklage zeigte sich ihrerseits zufrieden mit dem Urteilsspruch. "Für uns war es wichtig, dass eine klare Norm gesetzt wird, nämlich die, dass ein Politiker nicht eine Gruppe auf Grundlage ihrer Herkunft diskriminieren darf", sagte Staatsanwalt Frans Zonneveld der Nachrichtenagentur AFP. Dies sei wichtiger gewesen "als eine Strafe".

Vor gut zwei Wochen hatte Wilders seinen einzigen Auftritt im Prozess in Schiphol. Dabei warf er den Staatsanwälten vor, "Marionetten" der Regierung zu sein und einen "politischen Prozess" zu führen. "Wenn Sie mich verurteilen, werden Sie die Hälfte der Niederlande verurteilen", sagte der Rechtspopulist.

Für seine Kritik an der niederländischen Justiz erntete Wilders am Freitag harsche Kritik des Vorsitzenden Richters Hendrik Steenhuis. Dieser nannte die Aussagen des 53-Jährigen "eines gewählten Politikers unwürdig". Regierungschef Mark Rutte erklärte: "Die Niederlande sind ein demokratisches Land mit einer unabhängigen Justiz. Jeder ist vor dem Gesetz gleich."

Wilders prangert seit Jahren eine vermeintliche Islamisierung der Niederlande an. Sein 2008 veröffentlichter Videofilm "Fitna", der Bilder von den Terroranschlägen von New York und Madrid mit Koran-Versen zu einer anti-islamischen Collage verbindet, löste besonders in der muslimischen Welt Empörung aus. 2010 wurde er deswegen schon einmal wegen Anstiftung zu Rassenhass und Diskriminierung von Muslimen angeklagt. Der Prozess endete aber mit einem Freispruch.