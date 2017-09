Wirtschaftsforscher heben Wachstumsprognose für dieses Jahr kräftig an

Konjunktureller Rückenwind für die neue Bundesregierung: Die deutsche Wirtschaft befindet sich den führenden Forschungsinstituten zufolge weiterhin in starker Verfassung. In ihrem am Donnerstag vorgestellten Herbstgutachten hoben die Forscher ihre Wachstumsprognose für 2017 deutlich an. Zugleich appellierten sie an eine künftige Koalition, angesichts der derzeit gut gefüllten Kassen rechtzeitig die Weichen für die Zukunft und den demografischen Wandel zu stellen.

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft habe "an Stärke und Breite gewonnen", erklärten die Forscher und korrigierten ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,9 Prozent nach oben. In ihrem Frühjahrsgutachten hatten sie für 2017 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent vorhergesagt.

Getragen wird der Aufschwung sowohl von den Konsumausgaben als auch vom Auslandsgeschäft und den Investitionen, etwa in Bildung und Infrastruktur. Kalenderbereinigt - also unter Berücksichtigung einer unterschiedlichen Anzahl von Arbeitstagen in den Vergleichszeiträumen - prognostizieren die Institute für 2017 sogar einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 2010.

Für das kommende Jahr erwarten die Forscher ein BIP-Wachstum von 2,0 Prozent, kalenderbereinigt 2,1 Prozent. Im Frühjahr hatten sie für das kommende Jahr ein Wachstum von 1,8 Prozent vorhergesagt.

Zugleich gebe es bereits "erste Zeichen einer Anspannung", warnten die Forscher in ihrem Herbstgutachten. Insbesondere in der Baubranche gebe es wegen der kräftigen Konjunktur einen zunehmenden Mangel an Arbeitskräften. Immer mehr Unternehmen gäben an, dass dies ihre Produktion beeinträchtige.

Grundsätzlich erwarten die Institute, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verbessert und die Zahl der Erwerbstätigen auch künftig zunimmt. Auch die Finanzlage des Staates entwickelt sich den Forschern zufolge positiv. Angesichts voller Kassen mahnen die Forscher deshalb an, rechtzeitig "ökonomische Rahmenbedingungen" zu verbessern.

Hier raten die Forscher, dass die Politik der "hohen Belastung" der Arbeitseinkommen mit Abgaben" besondere Aufmerksamkeit schenken solle - ebenso wie den Sozialabgaben, welche "gerade für Bezieher niedrigerer Einkommen von besonderer Bedeutung" seien.

Als besondere Herausforderung für die Zukunft sehen die Forscher die Alterung der Gesellschaft. "Der demographische Wandel steht konkret vor der Tür", sagte Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). "Und mit diesem Wandel "nehmen die Verteilungskonflikte zu". Dem müsse rechtzeitig begegnet werden, etwa durch Anpassungen der Lebensarbeitszeiten oder die Vereinfachung qualifizierter Zuwanderung.

"Die Kassenlange wird sich auch wieder verschlechtern", sagte Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Dafür Vorsorge zu treffen sei die wichtigste Aufgabe für den kommenden Finanzminister. Spürbar verschlechtern wird sich den Forschern zufolge mittel- bis langfristig vor allem die Situation der gesetzlichen Rentenversicherung. Derzeit durchlaufe die deutsche Wirtschaft ein "Zwischenhoch", erklärte Kooths. Die Wachstumsraten dürften im kommenden Jahrzehnt "aus demografischen Gründen deutlich geringer ausfallen."

Auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) betonte die Notwendigkeit, sich den "Herausforderungen des demographischen Wandels" zu stellen. Das Herbstgutachten attestiere der deutschen Wirtschaft "erneut eine sehr gute Verfassung", erklärte Zypries. Angesichts dieser wirtschaftlichen Stärke sei es möglich, Grundlagen für langfristiges Wachstum zu schaffen. Von hoher Bedeutung sei "die Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Frauen sowie die erfolgreiche Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt", erklärte die Ministerin.

Am 11. Oktober wird Zypries die Herbstprojektion der Bundesregierung vorlegen. Das Gutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute dient der Bundesregierung als Grundlage für ihre Regierungsprognose.