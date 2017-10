Wirtschaftsministerin Zypries stellt Herbstprognose der Bundesregierung vor

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) stellt am Mittwoch in Berlin die Herbstprojektion der Bundesregierung zur Entwicklung der Konjunktur vor (12.30 Uhr). Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute hatten ihre Prognose zuletzt deutlich angehoben. In ihrem Herbstgutachten, das der Regierung als Grundlage für ihre Prognose dient, gehen die Forscher von einem Wachstum von 1,9 Prozent in diesem Jahr aus.

Im Frühjahr hatten die Forscher ebenso wie die Bundesregierung für 2017 noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent vorhergesagt. Die Herbstprognose der Bundesregierung bildet gemeinsam mit der Frühjahrsprognose die Grundlage für die Steuerschätzung und ist damit für die Aufstellung des Bundeshaushalts relevant.