WM-Qualifikation: Österreich patzt erneut - Kroatien souverän

Österreich kommt in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland nicht in Tritt. Während das mit vielen Bundesligaprofis gespickte Team von Trainer Marcel Koller nach einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Irland in der Gruppe D bereits mit dem Rücken zur Wand steht, baute Kroatien am vierten Spieltag durch ein 2:0 (1:0) vor leeren Rängen über Island in der Gruppe I seine Führung aus.

Mit zehn Punkten führen die Kroaten, die in der Nachspielzeit (90.+3) noch den früheren Bundesligaprofi Ivan Perisic durch eine Rote Karte verloren, vor Island (7) und der Ukraine (5), die erst am Abend auf Finnland trifft, das Feld an. Fünf Zähler auf ihrem Konto hat auch die Türkei, die mit 2:0 (0:0) über den Kosovo ihren ersten Sieg feierte.

Irland, das im Ernst-Happel-Stadion durch James McClean (48.) zu seinem dritten Gruppensieg kam, übernahm zunächst mal vor dem Abendspiel zwischen Serbien (7) und Wales (5) in Cardiff mit zehn Zählern die Tabellenführung. Österreich liegt mit nur vier Zählen auf Rang vier vor Georgien, das nach einem 1:1 (1:0) gegen Moldau zwei Punkte auf seinem Konto hat.