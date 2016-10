Womöglich erneut Raketenangriff auf US-Kriegsschiffe im Roten Meer

Wenige Tage nach mutmaßlichen Raketenangriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen sind nach Pentagon-Angaben möglicherweise erneut US-Kriegsschiffe im Roten Meer beschossen worden. Die US-Armee teilte zunächst mit, in Richtung der Schiffe "USS Mason", "USS Ponce" und "USS Nitze" seien am Samstagabend mehrere Raketen abgeschossen worden, die allerdings keinen Schaden anrichteten.

Der Zerstörer "USS Mason habe Gegenmaßnahmen eingeleitet, sagte ein US-Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, ohne Details zu nennen. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums versicherte, es sei niemand verletzt worden.

Später relativierte das Pentagon seine Angaben. Die Schiffe hätten etwas registriert, bei dem es sich um Raketen gehandelt haben könnte, sagte ein Pentagon-Vertreter nun. Die Prüfung des Vorfalls dauere an.

Die USA hatten den schiitischen Huthi-Rebellen kürzlich vorgeworfen, ein US-Kriegsschiff vor der Küste des Jemen am Mittwoch mit einer Rakete beschossen zu haben. Bereits am Sonntag waren demnach zwei Raketen von Gebieten unter Kontrolle der Huthi-Rebellen auf zwei US-Kriegsschiffe im Roten Meer abgefeuert worden. Die Geschosse verfehlten den Angaben zufolge in beiden Fällen ihre Ziele.

Als Konsequenz griff die US-Armee am Mittwoch erstmals Ziele der Huthi-Rebellen im Jemen an. Drei Radaranlagen in einem von den Rebellen kontrollierten Gebiet an der jemenitischen Küste wurden mit Marschflugkörpern beschossen, wie das Pentagon mitteilte. Es habe sich um einen Akt der Selbstverteidigung gehandelt, der Einsatz bedeute keine stärkere Einmischung in den Konflikt im Jemen. Die jemenitischen Rebellen dementierten die Raketenangriffe auf die Kriegsschiffe.

Im Jemen kämpfen seit September 2014 Truppen des sunnitischen Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi gegen vom Iran unterstützte schiitische Huthi-Rebellen und andere Gruppen, die dem ehemaligen Präsidenten Ali Abdallah Saleh die Treue halten. Die Huthis hatten Anfang 2015 die im Norden gelegene Hauptstadt Sanaa und andere Städte erobert.

Seit März 2015 fliegt ein von Saudi-Arabien angeführtes arabisches Militärbündnis Luftangriffe auf die Rebellen. Seither wurden nach Schätzungen der UNO mehr als 6800 Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten.

Die USA liefern der arabischen Militärkoalition im Kampf gegen die Huthis und ihre Verbündeten in den Reihen der Armee logistische Unterstützung. Nach einem Luftangriff auf eine Trauerfeier in Sanaa, bei dem vor einer Woche mehr als 140 Menschen getötet worden waren, kündigte Washington jedoch an, seine Unterstützung für die Koalition zu überprüfen.