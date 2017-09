Zahl der Arbeitslosen im September deutlich gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September deutlich gefallen. In diesem Monat waren 2,45 Millionen Menschen ohne Job und damit 96.000 weniger als im August, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum September des Vorjahres gab es 159.000 Erwerbslose weniger. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,5 Prozent.

Die Arbeitsagentur führte die sinkenden Arbeitslosenzahlen auf die traditionelle Herbstbelebung zurück, die aber in diesem Jahr stärker als üblich im September ausfiel. "Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter sehr positiv", erklärte BA-Chef Detlef Scheele. Die Beschäftigung wachse weiter und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern steige kräftig.