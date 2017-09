Zahl der Erdbebentoten in Mexiko steigt auf mindestens 230

Nach dem Erdbeben in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 230 gestiegen. Die Suche nach Überlebenden dauerte am Mittwochabend (Ortszeit) an. Helfer meldeten Lebenszeichen aus den Trümmern einer eingestürzten Schule in Mexiko-Stadt, in der mindestens 21 Kinder und fünf Erwachsene ums Leben kamen.

"Sie leben!", rief Katastrophenschutzhelfer Enrique García an der Schulruine. An einer Stelle habe jemand mehrmals gegen eine Wand geklopft, an einer anderen hätten Menschen mit einer Lampe auf Lichtsignale der Helfer geantwortet. Ein weiterer Retter berichtete, er habe fünf Kinder lebend gesehen. Sie seien jedoch unter Metallstreben gefangen, die nun vorsichtig durchtrennt werden müssten.

Bis Mittwochabend wurden elf Kinder und mindestens ein Lehrer aus den Trümmern der Grund- und Mittelschule gerettet.

Das Erdbeben der Stärke 7,1 hatte am frühen Dienstagnachmittag (Ortszeit) das Zentrum des Landes erschüttert - genau am Jahrestag eines anderen verheerenden Bebens, bei dem vor 32 Jahren 10.000 Menschen gestorben waren. Dutzende Gebäude stürzten ein.