Zahl der Erwerbstätigen steigt nur noch langsam

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland legt weiter zu, allerdings schwächt sich die Entwicklung ab. Im vierten Quartal 2016 waren etwa 43,7 Millionen Menschen erwerbstätig, 0,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnertag in Wiesbaden mitteilte. Im ersten Quartal hatte die Zunahme demnach noch 1,3 Prozent betragen, im zweiten Quartal 1,2 Prozent und im dritten Quartal 0,8 Prozent.

Von dritten Quartal zum vierten Quartal legte die Zahl der Erwerbstätigen der Statistik zufolge um 0,2 Prozent oder 99.000 zu. Damit habe der Wert um ein Drittel unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre gelegen.

Die meisten zusätzlichen Erwerbstätigen, nämlich 172.000, entfielen im Zeitraum Oktober bis Dezember auf den Bereich öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte. Es folgten Unternehmensdienstleister (plus 112.000) und Handel, Verkehr und Gastgewerbe (plus 34.000). Dagegen sank die Zahl der Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe außer dem Baugewerbe und im Bereich Land- und Forstwirtschaft und Fischerei.

Während die Zahl der Arbeitnehmer im vierten Quartal um 0,7 Prozent höher lag als ein Jahr zuvor, blieb die Zahl der Selbstständigen beinahe unverändert. Zuvor war sie allerdings mehr als drei Jahre lang rückläufig gewesen.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit wies am Donnerstag darauf hin, dass das Angebot an Arbeitskräften hierzulande in den nächsten Jahrzehnten deutlich sinken dürfte. Auch wenn die Nettozuwanderung nach Deutschland so bleibe wie im langjährigen Durchschnitt, nämlich bei rund 200.000 Menschen im Jahr, sinke das Arbeitskräfteangebot von derzeit rund 46 Millionen auf unter 40 Millionen im Jahr 2060.

In der Prognose sei bereits berücksichtigt, dass die Quote der arbeitenden Frauen und älteren Menschen wahrscheinlich weiter steigre, erklärte das IAB. Bis zum Jahr 2030 liege die Zahl der potenziellen Erwerbstätigen noch etwa auf heutigem Niveau, danach setze der Rückgang ein. Hintergrund ist laut IAB die zunehmende Alterung der Bevölkerung.