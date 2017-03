Zahl der Studienberechtigten in Deutschland gestiegen

Im vergangenen Jahr haben mehr Schüler in Deutschland eine Hoch- oder Fachhochschulreife erworben als im Vorjahr. Rund 453.000 legten 2016 das Abitur oder ein Fachabitur ab, das waren 1,9 Prozent mehr als 2015, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte.

Die Entwicklung verlief in den Ländern zum Teil aber recht unterschiedlich. In Ostdeutschland einschließlich Berlin stieg die Zahl der Studienberechtigten um 4,5 Prozent, im Westen nur um 1,5 Prozent. Der starke Zuwachs an Studienberechtigten in Schleswig-Holstein von 46,4 Prozent ist vor allem auf die Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre (G8) zurückzuführen, weshalb 2016 zwei Schuljahrgänge die allgemeine Hochschulreife erlangten.

Mehr als drei Viertel der Studienberechtigten (77,9 Prozent) erwarben im vergangenen Jahr die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife. Rund jeder Fünfte (22,1 Prozent) der Schüler erlangten die Fachhochschulreife. Von den Studienberechtigten waren etwas mehr als die Hälfte (52,9 Prozent) Frauen und 47,1 Prozent Männer.

Die fachgebundene Hochschulreife berechtigt zum Studium für bestimmte Fächer und Fachrichtungen an Universitäten und Fachhochschulen wie etwa Wirtschaftswesen oder Sozialwissenschaften. Bei der allgemeinen Hochschulreife ist die Fächerwahl nicht beschränkt.