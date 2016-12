Zehn Tote bei Anschlagsserie in jordanischer Stadt Karak

Bei einer Serie bewaffneter Angriffe im Süden Jordaniens sind zehn Menschen getötet worden, darunter eine kanadische Touristin. Wie die Sicherheitsbehörden mitteilten, griffen Bewaffnete am Sonntag im Touristenort Karak mehrere Polizeipatrouillen sowie eine Polizeiwache an und töteten dabei sieben Polizisten, zwei jordanische Zivilisten und eine Kanadierin. Die Polizei umstellte eine Kreuzfahrer-Burg, in der sich die Angreifer verschanzt hatten, und tötete vier Angreifer.

Zuerst sei eine Polizeipatrouille beschossen worden, die zu einem Hausbrand gefahren war, zitierte die amtliche jordanische Nachrichtenagentur Petra aus einer Mitteilung der Behörden. Die Angreifer, die sich in dem Haus aufhielten, hätten einen Polizisten verletzt und seien dann im Auto geflüchtet. Kurz darauf hätten bewaffnete Männer eine andere Patrouille angegriffen, jedoch niemanden verletzt.

Zur gleichen Zeit hatten sich den Angaben zufolge mehrere Bewaffnete in der Zitadelle von Karak, einer der größten Kreuzfahrer-Burgen der Region, verschanzt, das Feuer auf eine Polizeiwache eröffnet und mehrere Polizisten und Passanten verletzt. Insgesamt wurden nach Angaben des Sicherheitsministeriums vom Abend 27 Menschen verletzt, Polizisten und Zivilisten.

"Die Polizei und Sicherheitskräfte haben die Burg und die Umgebung umstellt (...), um die Bewaffneten zur Strecke zu bringen", hieß es laut Petra in der Mitteilung weiter. Nach mehrstündigen Gefechten wurden nach Angaben aus Sicherheitskreisen vier Angreifer in der Zitadelle getötet. Es war zunächst nicht klar, ob damit alle Angreifer ausgeschaltet werden konnten. Das Sicherheitsministerium hatte zuvor von fünf oder sechs Bewaffneten gesprochen, der jordanische Regierungschef Hani al-Malki von zehn.

Ein hochrangiger Vertreter der Sicherheitsbehörden hatte zuvor auch gesagt, mehrere Menschen säßen in einem unteren Stockwerk der Zitadelle fest. Medienberichte über eine Geiselnahme in dem von Touristen gern besuchten Bauwerk wies er jedoch zurück. "Es gibt keine Geiseln", sagte er. Einige Menschen hätten Angst gehabt, die Zitadelle zu verlassen, "weil die Bewaffneten und die Sicherheitsbeamten sich gegenseitig beschossen".

Ob Deutsche betroffen waren, war zunächst unklar. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die deutsche Botschaft in Amman stehe mit den jordanischen Behörden in Kontakt und bemühe sich "mit Hochdruck" um Aufklärung.

Zunächst bekannte sich niemand zu den Angriffen. In Jordanien wurden in der Vergangenheit mehrfach islamistische Angriffe verübt. Das Land gehört der US-geführten Militärkoalition an, die in Jordaniens Nachbarländern Irak und Syrien Luftangriffe gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) fliegt. Im Juni wurden bei einem Bombenanschlag nahe der syrischen Grenze sieben jordanische Grenzwächter getötet. Zu der Tat bekannte sich der IS.