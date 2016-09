Zehntausende Menschen demonstrieren gegen Ceta und TTIP

Zehntausende Menschen haben in mehreren großen deutschen Städten gegen die geplanten Freihandelsabkommen Ceta und TTIP protestiert. Dies sei "ein klares Signal" an die Politik, beide Abkommen zu stoppen, erklärten die Organisatoren. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström warf den Kritikern vor, Unwahrheiten zu verbreiten.

Insgesamt gingen nach Angaben der Organisatoren mehr als 320.000 Menschen auf die Straßen. In Berlin waren es demnach rund 70.000, in Hamburg 65.000, in Köln 55.000, in Frankfurt am Main 50.000, in Stuttgart 40.000, in München 25.000 und in Leipzig rund 15.000. Die Polizei in diesen Städten kam zum Teil auf deutlich niedrigere Zahlen; insgesamt nahmen demnach an den Kundgebungen knapp 190.000 Menschen teil.

Zu den Demonstrationen unter dem Motto "Ceta und TTIP stoppen! Für einen gerechten Welthandel" hatten zahlreiche Organisationen aufgerufen - Verbraucher- und Umweltverbände, Gewerkschaften und Kirchen, die Netzwerke Attac und Campact, Grüne und Linkspartei sowie der Deutsche Kulturrat. Ihr Protest richtet sich gegen das bereits fertig ausgehandelte Freihandelsabkommen Ceta der EU mit Kanada und das TTIP-Abkommen mit den USA, wo die Verhandlungen allerdings festgefahren sind.

"Beide Abkommen schaffen eine konzernfreundliche Paralleljustiz, beide sind eine Gefahr für die Demokratie, für Sozial- und Umweltstandards und die öffentliche Daseinsfürsorge", erklärte das Bündnis. "Beide müssen gestoppt werden."

Malmström dagegen sagte der "Bild"-Zeitung, in der Debatte um TTIP und Ceta gebe es "viele Missverständnisse, Schauermärchen und Lügen". Die Demokratie werde "selbstverständlich nicht ausgehöhlt, wie manche zu glauben scheinen". Auch seien die Verhandlungen nicht undurchsichtig: "Dies sind die transparentesten Handelsgespräche aller Zeiten."

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), dessen Partei am Montag auf einem Konvent über Ceta abstimmt, warnte eindringlich vor einer Ablehnung: "Würde Ceta scheitern, dann wäre der Versuch, die Globalisierung so zu gestalten, auf Jahrzehnte gescheitert", sagte er der "Bild am Sonntag". Denn niemand würde die Europäer dann noch erst nehmen. Er äußerte sich zuversichtlich, dass die Parteimitglieder beim Konvent zustimmen werden.

Der Präsident des Automobilverbands VDA, Matthias Wissmann, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Initiatoren der Demonstrationen wollten nicht informieren, sondern "manipulieren". Fakten und Chancen des Freihandels würden ignoriert, auf dem Feld der Argumente werde schon lange nicht mehr gespielt.