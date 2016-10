Zeitung: Trump spendete häufig an Generalstaatsanwälte

Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump greift in seinem Wahlkampf regelmäßig das "manipulierte" politische System der USA an, in dem Großspender aus der Wirtschaft hinter den Kulissen die Strippen zögen. Doch er selbst soll laut einem Zeitungsbericht häufig Geld an Staatsanwälte gespendet haben, die mit Rechtsverfahren befasst waren, in die der Immobilienmogul verwickelt war.

Wie das "Wall Street Journal" am Donnerstag berichtete, soll Trump in den Jahren 2001 bis 2014 insgesamt rund 140.000 Dollar (nach aktuellem Kurs 125.000 Euro) an ein Dutzend Juristen gespendet haben, die entweder zum betreffenden Zeitpunkt Generalstaatsanwälte von Bundesstaaten waren oder für einen solchen Posten kandidierten. Die Generalstaatsanwälte der Staaten werden in den USA vom Wähler bestimmt.

Der Großteil dieses Geldes floss dem Zeitungsbericht zufolge an Empfänger in den Bundesstaaten New York und Florida, wo Trump einen Großteil seiner Immobilien hat. Oft sei das Geld gerade dann geflossen, wenn bei den Empfängern Entscheidungen über Trumps geschäftliche Aktivitäten anhängig gewesen seien.

Ein Teil der Empfänger habe die Spenden zurückgezahlt. Für die Zeit vor 2001 lägen keine Gesamtzahlen zu Trumps Spenden vor, schrieb das Blatt. Der Bericht ist auch insofern brisant, als der republikanische Präsidentschaftskandidat seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton vorwirft, von Großspendern manipuliert zu sein.

Erst kürzlich hatte Trump allerdings eingeräumt, eine 2500-Dollar-Strafe an die Steuerbehörde IRS gezahlt zu haben, weil aus seiner Trump-Stiftung unrechtmäßig eine Spende von 25.000 Dollar an Floridas Generalstaatsanwältin Pam Bondi geflossen war. Zu dem Zeitpunkt der Spende vor zwei Jahren kandidierte Bondi für eine weitere Amtszeit.

Die Generalstaatsanwältin war damals mit dem Dossier der Trump University befasst, einer unter Betrugsverdacht stehenden Bildungseinrichtung des Milliardärs. Nach Angaben eines Sprechers verzichtete Bondi letztlich darauf, den Vorwürfen gegen die Universität weiter nachzugehen, da es in Florida nur eine Beschwerde gegen die Einrichtung gegeben habe und die Vorwürfe bereits von der New Yorker Justiz untersucht worden seien.

Trump spendete der Zeitung zufolge auch mehrfach an den früheren Generalstaatsanwalt von New York, Leo Spitzer. In zwei Fällen habe Spitzer das Geld zurückgeschickt. Im ersten Fall ging es demnach um einen Scheck über 10.000 Dollar, den Trump 1999 geschickt hatte. Der Generalstaatsanwalt habe das Geld nicht gewollt, weil Investitionspläne des Baulöwen bei ihm zur Genehmigung anhängig gewesen seien.

Zwischen 2002 und 2003 spendete Trump dann dem Bericht zufolge 21.000 Dollar an Spitzer. Der Generalstaatsanwalt schickte demnach das Geld zurück, weil seine Behörde über einen Rechtsstreit zwischen dem Milliardär und den potenziellen Käufern einer Immobilie über eine Kaution zu entscheiden hatte.