Zeitung: Türkische Polizei nimmt auch "Cumhuriyet"-Herausgeber Atalay fest

Der Herausgeber der türkischen Oppositionszeitung "Cumhuriyet" ist am Freitag in Istanbul festgenommen worden. Akin Atalay sei am Atatürk-Flughafen gefasst worden, als er dort aus Deutschland eintraf, berichtete die Zeitung auf ihrer Homepage. Die türkische Staatsführung geht seit dem gescheiterten Putsch Mitte Juli massiv gegen oppositionelle Medien vor und ließ vergangene Woche neun Mitarbeiter der Zeitung wegen "terroristischer Aktivitäten" inhaftieren.

Als Atalay das Flugzeug verlassen habe, sei er von Polizisten festgenommen worden, hieß es in der " Cumhuriyet"-Mitteilung. Polizisten hätten ihn in einem Fahrzeug mitgenommen, das bereits auf dem Flugplatz bereitstand.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte anlässlich der Verhaftungswelle bei "Cumhuriyet" am 31. Oktober gemeldet, dass nach Atalay gefahndet werde. Die Staatsanwaltschaft wirft "Cumhuriyet" vor, in ihrer Berichterstattung den gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli "legitimiert" und Straftaten zugunsten der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen begangen zu haben. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan macht seinen früheren Verbündeten und jetzigen Erzfeind, den in den USA lebenden Gülen, für den Putschversuch verantwortlich.

Die SPD-Generalsekretärin Katarina Barley zeigte sich "entsetzt" über Atalays Festnahme. Erdogan und seine Regierung seien "dabei, die Demokratie in der Türkei abzuschaffen". In den Beziehungen zu Ankara könne es "kein einfaches 'Weiter so'" geben. Das gelte auch für die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei.

Die Grünen-Sprecherin für Medienpolitik, Tabea Rößner, bezeichnete Atalays Festnahme als "deutliche Provokation". Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ( SPD) müsse bei seinem Türkei-Besuch kommende Woche die "Rückkehr zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie" einfordern. Andernfalls müsse es "Konsequenzen" geben.

Der ehemalige "Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar war nach der Veröffentlichung eines Artikels im Mai 2015 über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien unter dem Vorwurf des Geheimnisverrats zu fünf Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Im Februar wurde er bis zum Berufungsverfahren auf freien Fuß gesetzt. Im Juli verließ Dündar die Türkei und lebt seither in Deutschland.

Dündar wurde am Montag dieser Woche von Bundespräsident Joachim Gauck an seinem Amtssitz im Berliner Schloss Bellevue empfangen. Der Bundespräsident würdigte bei der Begegnung Dündars Arbeit und Engagement. Er äußerte sich zugleich besorgt über die Entwicklung in der Türkei und die Lage der Opposition in dem Land.

Laut der Türkischen Journalistenvereinigung (TGC) wurden seit dem gescheiterten Putsch 170 türkische Medien geschlossen, 105 Journalisten festgenommen und 777 Presseausweise für ungültig erklärt. Auf einer Skala der Organisation Reporter ohne Grenzen belegt die Türkei bei der Pressefreiheit für das Jahr 2016 den 151. Platz von 180 Ländern.

Seit dem Putschversuch haben die türkischen Behörden Repressionsmaßnahmen gegen weite Teile der Gesellschaft ergriffen, darunter die Medien, das Bildungswesen, die Streitkräfte und die Justiz. Rund 35.000 Menschen wurden festgenommen, zehntausende weitere wurden aus dem Staatsdienst entlassen.

Seit Dienstag müssen sich der türkische Vertreter von Reporter ohne Grenzen, Erol Önderoglu, und zwei weitere Aktivisten wegen "terroristischer Propaganda" vor einem Gericht in Istanbul verantworten. Zusammen mit Önderoglu sind die Vorsitzende der türkischen Menschenrechtsstiftung (TIHV), Sebnem Korur Fincanci, sowie der Schriftsteller und Journalist Ahmet Nesin angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft forderte 14 Jahre Haft für die drei Angeklagten. Ihnen wird zur Last gelegt, sich an einer Aktion für die prokurdische Zeitung "Özgür Gündem" beteiligt zu haben.