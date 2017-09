Zentralrat der Juden schockiert über Einzug der AfD in den Bundestag

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich schockiert über den Einzug der AfD in den Bundestag gezeigt. Im Parlament sei nun eine Partei vertreten, "die rechtsextremes Gedankengut in ihren Reihen duldet und gegen Minderheiten in unserem Land hetzt", erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Die AfD zog bei der Wahl am Sonntag laut Hochrechnungen mit rund 13 Prozent als drittstärkste Kraft in den Bundestag ein.

Zentralratspräsident Schuster forderte die anderen Parteien auf, den Wählern zu verdeutlichen, "dass die AfD keine Alternative ist". Die Partei müsse wieder unter der Fünfprozenthürde landen. Er erwarte von den "demokratischen Kräften, dass sie das wahre Gesicht der AfD enthüllen und die leeren, populistischen Versprechen der Partei entlarven".