Zivilisten und bewaffnete Kämpfer verlassen belagerte Stadt Daraja bei Damaskus

Nach vier Jahren Belagerung durch Regierungstruppen haben die ersten von tausenden Zivilisten und bewaffneten Rebellen die syrische Stadt Daraja verlassen. Busse brachten sie am Freitag aus der zerstörten Stadt nahe Damaskus, begleitet von Krankenwagen und Fahrzeugen des Roten Halbmonds, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Evakuierung der zerstörten Stadt folgt einer Vereinbarung zwischen der syrischen Führung und der bewaffneten Opposition.

In dem ersten Bus saßen vor allem Kinder, ältere Menschen und Frauen. Als Busse mit Rebellen und ihren Familien die Stadt verließen, reckten Regierungssoldaten ihre Gewehre in die Höhe und schmähten die Insassen, indem sie die Regierung mit Parolen hochleben ließen. Die abziehenden Kämpfer durften eigene Waffen mitnehmen, mussten sonstiges Kriegsgerät aber in der Stadt zurücklassen.

Gemäß einer zwischen beiden Seiten am Donnerstag getroffenen Vereinbarung sollen voraussichtlich bis Samstag insgesamt rund 700 Rebellen in die ebenfalls von bewaffneten Regierungsgegnern beherrschte Stadt Idlib ziehen. Allein am Freitag sollten 300 Rebellen mit ihren Familien die Stadt verlassen. Der Nachrichtenagentur Sana zufolge sollten insgesamt 4000 Zivilisten in Auffanglager der Regierung außerhalb der Stadt wechseln.

Geschätzt 8000 Menschen wollten in Daraja bleiben. Die Evakuierung soll bis Sonntag dauern und wie aus Militärkreisen verlautete, will die syrische Armee anschließend in Daraja einmarschieren. In Daraja selbst weinten viele Bewohner und sagten anderen Einwohnern Lebewohl, wie ein Rebellenkämpfer der Nachrichtenagentur AFP sagte. "Das ist der schlimmste Moment", sagte er, "jeder weint, Junge und Alte". Kinder verabschiedeten sich von ihren Schulen, Frauen gingen noch einmal an Gräber getöteter Männer.

Regierungssoldaten hatten die Rebellenhochburg Daraja seit Ende 2012 umzingelt, fortan stand die Stadt unter Dauerbeschuss. Da die humanitäre Lage katastrophal gewesen sei, sei die Entscheidung zur Evakuierung getroffen worden, sagte einer der Rebellenkämpfer. Daraja sei "unbewohnbar" geworden und mittlerweile "komplett zerstört".

Langanhaltende Belagerungszustände sind eine Taktik der syrischen Führung, aber auch der bewaffneten Opposition, um eingeschlossene Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Die UNO, die in der Vergangenheit immer wieder zu einem Ende der Belagerungen und Kämpfe in Syrien aufgerufen hatte, erklärte am Freitag, sie sei nicht an der Einigung beteiligt gewesen. Es sei "tragisch, dass wiederholte Appelle nicht beachtet wurden", sagte der Sondergesandte Staffan de Mistura.

Daraja wurde zuletzt von zwei islamistischen Rebellengruppen kontrolliert - von Adschnad al-Scham und den Märtyrern des Islam. In den vergangenen Tagen waren allerdings nach Angaben der regierungsnahen Webseite almasdarnews Regierungstruppen nach Daraja vorgerückt.