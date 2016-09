Zustand von Israels Ex-Präsident Peres weiter ernst

Der nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingelieferte frühere israelische Präsident Schimon Peres befindet sich in einem stabilen, aber weiterhin ernsten Zustand. Während der Nacht habe es keine weiteren Vorfälle gegeben, sagte Jizchak Kreiss, Chef des behandelnden Sheba Medical Centre in Ramat Gan, am Mittwoch zu wartenden Journalisten vor der Klinik. "Er ist in einem stabilen, aber nach wie vor ernsten Zustand."

Kreiss äußerte sich zunächst auf Hebräisch. Als er anschließend auf Englisch weitersprach, beschrieb er den Zustand des Ex-Präsidenten mit dem Wort "lebensgefährlich".

Peres' Leibarzt und Schwiegersohn Raphy Walden sagte, der 93-Jährige habe Reaktionen gezeigt, als die Beruhigungsmittel-Dosis zwischenzeitlich reduziert worden sei. "Er hat reagiert und anscheinend verfolgt, was wir sagen", sagte Walden. "Das nächste Mal, wenn wir die Dosis herunterfahren, hoffe ich, dass wir mit ihm in Kontakt treten können."

Am Dienstagabend hatte Krankenhauschef Kreiss mitgeteilt, dass Peres einen schweren Schlaganfall erlitten habe. Der Ex-Präsident und Friedensnobelpreisträger wurde auf die Intensivstation eingeliefert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Die Ärzte entschieden sich gegen eine Operation.

Peres ist der letzte Überlebende der Gründerväter Israels. Als einer der Förderer des Osloer Abkommens mit den Palästinensern erhielt er 1994 den Friedensnobelpreis gemeinsam mit dem damaligen israelischen Regierungschef Jizchak Rabin und Palästinenserführer Jassir Arafat.

Peres wurde Anfang des Jahres zweimal wegen Herzbeschwerden in einer Klinik behandelt. Zunächst wurde ihm ein Herzkatheter gelegt. Wenige Tage später musste er wegen Schmerzen in der Brust und unregelmäßigen Herztönen nochmals ins Krankenhaus.

Peres gehörte als Minister in verschiedenen Ressorts zahlreichen Regierungen an, war zweimal Ministerpräsident und ab 2007 der neunte Staatschef seines Landes. Im Juli 2014 wurde er nach siebenjähriger Amtszeit vom amtierenden Präsidenten Reuven Rivlin abgelöst.