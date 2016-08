Zwei Jugendliche bei Unfall an Bahnübergang in Thüringen getötet

Zwei Jugendliche im Alter von 18 und 19 Jahren sind bei einem Unfall an einem Bahnübergang im thüringischen Unterwellenborn getötet worden. Wie die Polizei in Erfurt am Samstag mitteilte, hatte der Fahrer eines Opel Corsa am späten Freitagabend die geschlossene Halbschranke umfahren. Das Fahrzeug wurde von einem Regionalzug erfasst.

Insgesamt befanden sich vier junge Menschen in dem Auto. Die beiden weiteren Insassen im Alter von 16 und 19 Jahren wurden laut Polizei schwer verletzt. Der Lokführer erlitt einen Schock. Die Fahrgäste und die Zugbegleiterin des Regionalzuges blieben unverletzt. Die Ermittlungen, ob unter den Toten auch der Fahrer des Wagens war, dauerten demnach zunächst noch an.