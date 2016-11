Zwei US-Polizisten im US-Bundesstaat Iowa "aus dem Hinterhalt" getötet

Bei gezielten Angriffen sind im US-Bundesstaat Iowa zwei Polizisten erschossen worden. Die Polizei in Des Moines sprach am Mittwoch von einem Angriff "aus dem Hinterhalt": Demnach waren die Beamten auf Patrouille und saßen in ihrem Polizeiwagen, als sie angegriffen wurden. Zunächst blieb völlig unklar, wer für die Attacken verantwortlich war.

Der Polizei-Sergeant Paul Parizek sagte am frühen Mittwochmorgen, nach derzeitigem Erkenntnisstand habe es vor den tödlichen Schüssen "keine Interaktion" zwischen den Opfern und den Angreifern gegeben. Daher müsse von einem "Angriff aus dem Hinterhalt" ausgegangen werden.

Nach seinen Angaben wurde einer der Beamten in der Nacht zum Mittwoch tot in seinem Patrouillewagen in Urbandale, einem Vorort von Des Moines, gefunden. Rund eine halbe Stunde später wurde der zweite Polizist schwer verletzt in seinem Auto im Zentrum der Hauptstadt des Bundesstaats Iowa entdeckt, er starb US-Medienberichten zufolge später im Krankenhaus.

Parizek sagte, derzeit seien Polizeibeamte einer "eindeutigen Gefahr ausgesetzt", deshalb sei die Patrouille entsprechend verstärkt worden, damit niemand mehr allein im Einsatz sei. Ob es sich um einen oder mehrere Angreifer handelte, blieb zunächst unklar. Auch Festnahmen wurden zunächst nicht gemeldet. Es war das erste Mal seit 1977, dass Polizisten in Des Moines erschossen wurden.

In den vergangenen Monaten hatte es in den USA mehrere gezielte Angriffe auf Polizisten gegeben - vor allem aus Protest gegen Fälle tödlicher Polizeigewalt gegen Schwarze. So erschoss im Juli in Dallas im Staat Texas ein 25-jähriger Schwarzer während einer friedlichen Kundgebung gegen Polizeigewalt fünf weiße Polizisten aus dem Hinterhalt.

Als Motiv gab der Angreifer von Dallas an, aus Rache weiße Polizisten töten zu wollen. Er wurde später selbst von der Polizei getötet. Nur wenige Tage später wurden in Baton Rouge in Louisiana drei Polizisten von einem Kriegsveteran erschossen. Auch in diesem Fall gingen die Behörden von einem gezielten Angriff auf die Beamten aus.