Zwölf Tote und viele Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Horror auf einem Berliner Weihnachtsmarkt: Mindestens zwölf Menschen sind am Montagabend getötet worden, als ein Lkw nahe des Kurfürstendamms in die Menge raste. 48 zum Teil schwer verletzte Menschen wurden laut Polizei in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar, allerdings sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in der ARD, viel spreche für einen Anschlag. Zahlreiche Politiker äußerten sich bestürzt.

"Ich möchte jetzt noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht", sagte de Maizière weiter. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe übernahm die Ermittlungen. Ein Mann wurde laut Polizei festgenommen. Es spreche viel dafür, "dass er der Fahrer ist", sagte de Maizière. Laut Polizei wurde in dem in Polen zugelassenen Lkw zudem ein toter Mann gefunden.

"Es besteht der Verdacht, dass dieser Lkw in Polen von einer Baustelle gestohlen wurde", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Der Besitzer des Lkw-Unternehmens erklärte in Warschau, dass er seit dem Nachmittag keinen Kontakt mehr zu dem Fahrer gehabt habe. Dieser sei sein Vetter und "ich bürge für ihn", sagte der Unternehmer der Nachrichtenagentur AFP. Das Fahrzeug hatte demnach 25 Tonnen Stahlträger geladen.

Der Weihnachtsmarkt an der berühmten Gedächtniskirche wurde nach dem Vorfall weiträumig abgesperrt. Der Sattelzug war laut Polizei von der Seite Kantstraße/Budapester Straße in der Nähe des Bahnhofs Zoo kommend etwa 60 bis 80 Meter weit über den Weihnachtsmarkt gerast. Danach sei er zurück auf die Budapester Straße gefahren und dort zum Stehen gekommen.

Passanten berichteten nach Angaben des Berliner "Tagesspiegel" von einem lauten Knall. Zahlreiche Rettungswagen und Einsatzfahrzeuge der Polizei sowie Teams der Spurensicherung waren vor Ort. Auch viele Polizisten mit Maschinengewehren waren zu sehen.

Die Polizei rief die Bewohner der Hauptstadt zur Ruhe auf. "Bleiben Sie zu Hause und verbreiten Sie keine Gerüchte", schrieb die Polizei am Montagabend im Internetdienst Twitter. Hinweise auf weitere gefährdende Situationen in der Berliner City gebe es nicht.

Zahlreiche deutsche Politiker äußerten sich bestürzt. "Das ist ein schlimmer Abend für Berlin und unser Land, der mich wie zahllose Menschen sehr bestürzt", erklärte Bundespräsident Joachim Gauck. "Wir trauern um die Toten am Breitscheidplatz und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Kanzlerin stand demnach in Kontakt mit den Sicherheitsbehörden.

"Meine Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen der Opfer und den Verletzen des schrecklichen Vorfalls", erklärte auch de Maizière. Er kündigte für Dienstag Beratungen der Innenminister von Bund und Ländern an. Justizminister Heiko Maas (SPD) sprach auf Twitter von "schockierenden Nachrichten". "Ich bin tief erschüttert", erklärte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) fuhr nach Bekanntwerden des Geschehens zum Breitscheidplatz.

Auch ausländische Politiker drückten ihr Mitgefühl und ihre Solidarität aus. "Die Franzosen teilen die Trauer der Deutschen angesichts dieser Tragödie, die ganz Europa trifft", erklärte Frankreichs Präsident François Hollande in Paris.

Die US-Regierung vermutete einen "Terrorangriff". Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Ned Price, sagte, die USA verurteilten "auf das Schärfste, was ein Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gewesen zu sein scheint".