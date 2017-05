Zypries wirbt in Washington für Annäherung in Handelsfragen

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat zum Auftakt eines Besuchs in Washington für eine Annäherung zwischen den USA und Deutschland in Handelsfragen geworben. Die Einfuhr deutscher Maschinen nutze der Modernisierung der US-Wirtschaft, sagte Zypries am Dienstag zur Kritik der Regierung von US-Präsident Donald Trump am hohen deutschen Exportüberschuss.

Zypries betonte vor Journalisten in der US-Hauptstadt, dass die deutsche Handelsbilanz von einer Vielzahl von Faktoren abhänge, die nicht von Deutschland "beeinflussbar" seien. Dazu gehörten der Ölpreis und der Dollarkurs.

Insofern solle dieses Thema "etwas entspannt" betrachtet werden, sagte die Ministerin im Vorfeld ihrer Gespräche mit US-Regierungsvertretern und Kongressmitgliedern. Da die USA mit Hilfe der deutschen Maschinen- und Anlagenimporte ihre Industrie erneuerten, profitierten trotz des deutschen Überschusses beide Seiten.

70 Prozent der importierten deutschen Waren dienten der Herstellung von Produkten innerhalb der USA, sagte Zypries. Insofern trügen die deutschen Einfuhren "in hohem Maße" dazu bei, Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten zu schaffen.

Die Wirtschaftsministerin kündigte auch an, ihren Gesprächspartnern klar machen zu wollen, welche Schritte die Bundesregierung bereits zur Verringerung des Handelsüberschusses unternommen habe. Sie nannte die Ankurbelung der Binnennachfrage durch den gesetzlichen Mindestlohn und die Stärkung der Investitionstätigkeit. Die Effekte solcher Maßnahmen zeigten sich allerdings nicht sofort.

Zypries wollte in Washington unter anderen Handelsminister Wilbur Ross, den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sowie den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, treffen. Die deutschen Überschüsse im internationalen Handel sind von der Trump-Regierung wiederholt massiv kritisiert worden. Ihr Vorwurf lautet, dass sich Deutschland in unfairer Weise Handelsvorteile verschaffe.

Bei ihrem zweitägigen Besuch in der US-Hauptstadt wollte Zypries nach eigenen Worten für die "Grundsätze des freien Welthandels" sowie die Anerkennung der Schiedsrichterrolle der Welthandelsorganisation (WTO) werben und vor der Verhängung von Strafzöllen oder Importsteuern durch die USA warnen.

Die Ministerin zeigte sich angesichts der Pläne des Weißen Hauses für eine drastische Senkung der Einkommen- und Unternehmensteuer besorgt, dass die Regierung eine Gegenfinanzierung über Importsteuern anstreben könnte. Sie wolle in ihren Gesprächen nachhaken, wie es um derartige Überlegungen stehe, kündigte sie an.

Ein mögliches Konfliktthema in den Handelsbeziehungen könnte in nächster Zeit der deutsche Stahl werden. Das US-Handelsministerium überprüft derzeit im Auftrag Trumps die Stahlimporte in die USA. Dies könnte höhere Einfuhrzölle zur Folge haben.

Die US-Regierung hat primär chinesischen Billigstahl im Visier, doch könnten auch deutsche Stahlimporte betroffen sein. Zypries sagte dazu, es müsse erst einmal abgewartet werden, welche Entscheidungen zum Stahl die US-Regierung treffe. Auch zu möglichen deutschen Gegenmaßnahmen lasse sich derzeit noch nichts sagen.