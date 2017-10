Diese Themen stehen in der November-Ausgabe der Nido

Liebe Leserinnen und Leser,



an einem der letzten warmen Tage sitzen fünf Freundinnen in Bayern mit ihren Kindern am Fluss; während die Kleinen buddeln, erzählen die Frauen der Reporterin, dass sie ihre Kinder nie in fremde Hände geben würden, dass sie lieber zu Hause bleiben. Und die Männer das Geld verdienen. Im Beruf was bewegen? Nicht so wichtig.



Es fällt der Satz, der mich in dieser Ausgabe am meisten herausfordert: "Wozu der Stress?", fragt eine Mutter. Ja, wozu eigentlich? Das frage ich mich manchmal. Denn während ich bei Kunstlicht am Schreibtisch sitze und meine Kinder (von nicht ganz Fremden) fremdbetreut werden, kokeln die erwähnten Mütter mit ihren Kindern am Kartoffelfeuer. Und leben gegen die gängigen Erwartungen – beeindruckend.



Ich bin in vielerlei Hinsicht das Gegenteil der Mütter im Berchtesgadener Land, wo bundesweit die wenigsten Kinder in eine Einrichtung gehen: Ich arbeite Vollzeit (neuerdings bei Nido). Ich habe zwei kleine Kinder. Oft noch zwei mittelkleine dazu, meine Stiefkinder. Mein Mann und ich machen beide alles. Und meine Unabhängigkeit tausche ich doch lieber nicht gegen ein Kartoffelfeuer. Noch Fragen? Bestimmt – denn kaum etwas interessiert Eltern so sehr wie andere Eltern und wie sie es machen. Die Reportage über Berchtesgaden lesen Sie in der aktuellen Nido.



Inspiriert und zuweilen provoziert zu werden; zu staunen, berührt zu sein und sich schlappzulachen, das mag ich an Nido. Und Sie? Nehmen Sie an unserer Leserbefragung teil und verraten uns Ihre Meinung! Ich würde mich freuen. Denn, Sie ahnen es schon: Kaum etwas interessiert uns Journalisten-Eltern so sehr wie Sie, die lesenden Eltern.



Viel Vergnügen!

