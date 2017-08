"Seid bloß nicht so überfürsorglich"

Wie bekommen Eltern ihre Kinder dazu, Gemüse zu essen? Immer nur Pizza und Pommes sind ja schließlich keine ernsthafte Alternative, oder?

Nein, immer nur Pommes und Pizza geht auch nicht. Eltern könnten ihren Kindern doch etwas kochen, was die auf jeden Fall mögen, und das Gemüse einfach als Beilage servieren. Dann gibt es zum Beispiel Hühnchen und dazu eben ein wenig Spinat. Oder Karotten. Die Kinder sollten alles zusammen aufessen. So lernen sie: Wenn man mal Lust auf etwas nicht ganz so Gesundes hat, am besten auch immer etwas sehr Gesundes dazu nehmen.

Gibt es einen Weg, Kinder zum Zähneputzen oder Aufräumen zu motivieren?

Sei ehrlich zu deinen Kindern. Sag ihnen ruhig, wenn sie nicht aufräumen, werden sie bald Ungeziefer in ihren Zimmern haben. Und wenn sie ihre Zähne nicht putzen, bekommen sie erst Karies und dann Zahnschmerzen. Eine Kariesbehandlung beim Zahnarzt ist viel schlimmer als das Putzen.

Sollten Kinder Aufgaben im Haushalt übernehmen? Wenn ja: welche? Und was machen Eltern, wenn Kinder diesen Aufgaben dann nicht nachkommen?

Abwaschen, den Müll rausbringen, Fegen … Ich mache das auch. Ich verdiene mir so meine Zeit zum Computerspielen oder Fernsehen. Die bekomme ich halt nur, wenn ich meine Aufgaben erledigt habe.

Wenn Kinder in die Pubertät kommen, ziehen sie sich oft zurück. Die Zimmertür bleibt zu. Sollten Eltern ihre Kinder in Ruhe lassen oder sie immer wieder ins Familienleben zurückholen?

Ab und an sollte man Kindern natürlich Zeit für sich lassen. Jeder Mensch braucht Zeit für sich. Aber das heißt nicht, dass sie sich überhaupt nicht mehr am Familienleben beteiligen sollten. Nicht, dass sie sich zu sehr an das Alleinsein gewöhnen. Das macht nur einsam.

Ciro: Wenn Kinder streiten, sollen Eltern eingreifen





Sollten Eltern eigentlich eingreifen, wenn Geschwister streiten, oder sollten die es unter sich ausmachen?

Eltern sollten eingreifen. Sie sollten den Streit schlichten. Schließlich hat in den meisten Fällen weder der eine noch der andere komplett recht, sondern beide ein bisschen.

Brauchen Kinder wirklich ein Handy? Und wenn ja: ab welchem Alter?

Handys sind ab elf, zwölf schon okay. Eltern sollten ihre Kinder aber dazu anhalten, ihre Handys nicht zum Spielen oder zum Surfen zu benutzen. Nur zur Kommunikation. Facebook reicht ab 14, 15 Jahren. Da trifft man nicht nur nette Menschen. Das kann schnell gefährlich werden, wenn man noch nicht weiß, wer es gut mit einem meint.

Im Allgemeinen: Welche Regeln sind in Familien wichtig?

Man sollte Zeit miteinander verbringen. Man sollte geduldig miteinander sein. Und man sollte sich gegenseitig seine Liebe zeigen.

Was würdest du einem Kind raten, das in Kindergarten oder Schule gemobbt wird?

Hol dir Hilfe von einem Erzieher oder Lehrer. Hab keine Angst davor!

Was ist das Beste, was Eltern für ihre Kinder tun oder sein können?

Seid bloß nicht so überfürsorglich. Lasst euren Kindern Freiraum. Habt Geduld. Seid einfach liebevoll mit euren Kindern.

Und was nervt am meisten? Was sollten sich Eltern dringend abgewöhnen?

Eltern sollten immer Verständnis für ihre Kinder haben. Unternehmt mit euren Kindern, was die gern möchten. Findet einen Weg, euch für ihre Interessen zu begeistern. Und ignoriert nie die Meinung eurer Kinder.