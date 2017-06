Russell Crowe und Co.: Warum hunderte Promis einem kleinen Jungen zum Geburtstag gratulieren

Es ist eine dieser Geschichten, die zeigen, dass es im Internet weit mehr gibt als Hasskommentare, nämlich auch rührende Mitmenschlichkeit. Sie beginnt mit einer einfachen Frage eines Vaters aus dem englischen Leeds, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet.



Der 53-Jährige schrieb in mehreren Tweets an seine Follower: "Ein ungewöhnliche Anfrage: Kennt irgendjemand einen berühmte Person, die Ollie eine positive Nachricht zum neunten Geburtstag schicken könnte?" Der Grund für die Bitte ist, dass sein achtjähriger Sohn gemobbt und regelmäßig von einem "Tyrannen" heruntergemacht werde. Er wolle seinem Sohn zeigen, dass er etwas bedeutet.

Strange request. Anyone know anyone famous/well known who could send Ollie a positive/9th birthday message. The bully keeps saying to him — Christopher (@Hopenlesmyth) 29. Juni 2017

that everything O has, he has bigger/better/more often. O excited for his birthday but keeps being told it won't be as good as his own — Christopher (@Hopenlesmyth) 29. Juni 2017