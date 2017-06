"Das kleine Mädchen" von Wladimir W. Kaminer

Auf einmal sagte das kleine Mädchen zum Teufel in der Himmelskanzlei: Ich möchte nicht mehr warten. Ich möchte jetzt wiedergeboren werden, und diesmal bitte bei vernünftigen Eltern. Wenn es geht, solche, die nicht ständig streiten. Und außerdem möchte ich eine normale Schule besuchen und nicht so ein Folterzentrum für Begabte. Der Teufel machte große Augen, wackelte mit den Hörnern und sagte – ganz pathetisch: Die Eltern kann man nicht auswählen.

Das sagte er mit rauer Stimme und starrte dabei auf das Mädchen, wahrscheinlich um seiner Aussage mehr Gewicht zu geben.



Kann man doch, widersprach ihm das Mädchen. Und wenn schon nicht die Eltern, dann zumindest die Schule, das muss doch gehen. Das Mädchen war gerade gestorben und musste in der Himmelskanzlei unglaublich viele Papiere ausfüllen: Fragebögen und Anträge auf Wiederauferstehung.



Unter anderem musste sie dafür alle ihre noch lebenden und bereits verstorbenen Freundinnen und Freunde, überhaupt alle, die sie kannte, in Druckschrift mit Vor- und Nachnamen in einem speziellen Formular auflisten, dazu alle ihre Zeugnisse – angefangen mit den Grundschulzeugnissen – im Original vorlegen. Sie können sowieso nicht jetzt gleich wiedergeboren werden, murmelte der Teufel. Sie müssen nachsitzen. Sie haben sich zu wenig Mühe gegeben. Sehen Sie, Sie hatten in der vierten Klasse eine Fünf in Latein.



Das kann doch nicht wahr sein, regte sich das Mädchen auf. Wegen solcher Kleinigkeiten machen Sie mir meine Wiedergeburt kaputt. Eine Fünf in Latein! Dazu noch in der vierten Klasse! Nach unseren Erkenntnissen war aber genau diese Note für die traurigen Ereignisse verantwortlich, die Ihnen später widerfuhren, kanzelte der Teufel sie ab. Ach so!, rief das Mädchen. Dann sage ich Ihnen etwas. In der vierten Klasse hatten wir nämlich noch gar kein Latein. Latein hat bei uns erst in der fünften Klasse angefangen. Das Mädchen weinte beinahe. Sie hatte sich gerade in Latein in der fünften Klasse so viel Mühe gegeben. Sie wurde von ihren Eltern auf ein Lateingymnasium geschickt, dort mussten alle Schüler sich jahrelang nur auf Lateinisch untereinander unterhalten.



Etliche ihrer Mitschüler hielten es nicht aus, sie drehten durch. Ein Mädchen aus ihrer Klasse vergaß sogar alle anderen Sprachen – außer Latein. Sie konnte sich weder mit ihren Eltern verständigen noch eine Currywurst auf der Straße kaufen, weil ihre Eltern und die Wurstverkäufer kein Latein konnten. Latein war schließlich eine alte Sprache aus einer früheren Zeit, als es noch keine Currywürste gab. Auch keine Pizza, keine Lasagne, keine Cola und keine Gummibärchen.



Deswegen konnte man so gut wie nichts auf Lateinisch bestellen. Das Mädchen hungerte, sie wurde von ihren Eltern aus der Schule genommen und in ein spezielles Internat gesperrt, wo alle nur Lateinisch sprachen. Dort lebte sie bis zur Frührente.

Einem anderen Jungen, dem Nachbarn unseres Mädchens, erging es noch schlimmer. Ihn hatten die Eltern in eine „Naturschule“ aufs Land geschickt. Dort mussten alle Schüler im Einklang mit der Natur leben, mit Tieren, Vögeln und Insekten zusammen. Jeder Schüler musste sich dort außerdem ein anderes Lebewesen als Vorbild nehmen, es aufmerksam betrachten und alles genauso tun wie sein Vorbild.



Die Lehrer nannten das „Vertiefung in den Weltgeist“, weil dieser Geist angeblich nicht nur in Menschen, sondern in allen Lebewesen lebte. Viele Schüler an dieser Landschule entschieden sich für Schweine als Vorbild. Sie lagen Tag ein, Tag aus in einer großen Pfütze auf dem Schulbauernhof und grunzten mehr oder weniger zufrieden. Andere freundeten sich mit Kühen an und käuten unermüdlich wieder.



Unser Junge hatte sich aus Trotz Bienen ausgewählt, ihre Bewegungsfreiheit faszinierte ihn. Als Einzige im Dorf konnten diese Bienen weit weg fliegen. Nichts wünschte sich der Junge mehr, als eines Tages weg von dieser Schule zu fliegen, weit weg. Seine ganze Hoffnung waren die Bienen; er dachte, wenn er sich mit den Bienen zusammentäte, würde es für ihn leichter sein, der Schule zu entkommen. Die Bienen waren ein fleißiges Volk. Jeden Morgen um fünf Uhr früh flogen sie los, jeden Abend um halb sechs kamen sie zurück, voll beladen mit Nektar. Der Junge konnte nicht fliegen – er hatte keine Flügel –, wurde aber trotzdem von der Schulleitung zur Honigproduktion verdonnert. Er musste jeden Tag das Gebüsch um die Schule herum durchkämmen, um süßen Nektar für den Honig zu sammeln. Mit leisem Summen durchquerte er die Parkanlage und huschte durch Büsche. Es war eine mühsame Arbeit; er musste stundenlang herumrennen, um ein paar Gramm zu sammeln.



Ein anderer Freund des Mädchens, ebenfalls ein Nachbar, hatte eine Schule erwischt, wo die Kinder sich gute Noten kaufen konnten. Sie hieß die Schule der Zukunft oder so ähnlich. Die Kinder durften dort alles tun und machen, was sie wollten. Sie durften buchstäblich auf dem Kopf stehen oder den ganzen Tag schaukeln, das wurde ihnen jedoch alles in Rechnung gestellt. Die Rechnungen häuften sich an.



Sie mussten natürlich nicht gleich beglichen werden. Erst wenn die Schüler halbwegs erwachsen wurden, waren sie dran. Diese Schule war unglaublich reich, weil sehr viele Kinder faulenzten und nicht über die Zukunft nachdachten.

Die wenigen aber, die sich Mühe gaben, die Streber unter ihnen, bekamen Geld von der Schulleitung. An jedem Tag wurden die Armen ärmer und die Reichen reicher.



All diese Schulen haben sich wahrscheinlich Erwachsene ausgedacht, um den Kindern zu zeigen, dass die Kindheit kein Honigschlecken ist. Obwohl es bei dem einen Jungen ja tatsächlich Honig pur war, in dem er gelandet war. Und das Mädchen hatte auch noch Glück mit ihrer Lateinschule.



Aber die Eltern, mein Gott, damit hatte sie ein Problem! Sie stritten sich nämlich die ganze Zeit wie verrückt. Dabei waren sie beide, jeder für sich genommen, nette Menschen; beide hatten sie beruflich mit Wetter zu tun. Die Mama arbeitete in einem Ministerium, das für den Frühling und Sommer zuständig war, der Vater war im Winter-Herbst- Ministerium untergekommen. Beide liebten ihre einzige Tochter über alles. Aber einander konnten sie nicht ausstehen.



Keine drei Jahre nach der Hochzeit fingen sie an, sich zu trennen und alles aufzuteilen, was sie gemeinsam besaßen, vor allem die Tochter wollten sie teilen. Jeder wollte sie ganz für sich allein haben, bis das Familiengericht eine Entscheidung fällte. Sie sollte im Sommer bei der Mama und im Winter bei ihrem Papa leben. Doch im Sommer, wenn sie bei der Mama war, wurde ihr Papa dermaßen schlecht gelaunt, dass er mit der ganzen Kraft seines Ministeriums den Winter heraufbeschwor. Plötzlich lag überall Schnee auf den Sommerfeldern, und die Touristen auf Mallorca froren im Eis ein. Ging die Tochter im Winter zum Vater, bekam umgekehrt ihre Mama eine solche Sehnsucht nach ihr, dass sie die Sonne auf unmögliche Temperaturen erhitzen ließ und Papas Schnee im Nu schmolz. Die Skiläufer fielen von der Schneepiste, weil sie plötzlich in einem Haufen aus Schlamm und Sand standen. Das Mädchen liebte beide Elternteile und konnte sich nicht entscheiden, es war eine einzige Qual. So lebten sie eine ganze Weile, froren im Sommer und schwitzten im Winter, bis sie alle alt wurden und starben. Nach den geltenden Regeln der Himmelskanzlei konnte das Mädchen eigentlich sofort wiedergeboren werden, vorausgesetzt die Zeugnisse stimmten und der ganze übrige Quatsch.



Na gut, sagte der Teufel und holte endlich seine Stempel aus der Tischschublade. Du bist mir, ehrlich gesagt, irgendwie sympathisch. Nie im Leben würde ich sonst jemandem mit derart schlechten Noten helfen, aber bei dir erlaube ich mir eine Ausnahme. Ich übersehe einfach diese schlechte Note, nicht jeder kann Latein. Ich auch nicht. Du wirst jetzt wiedergeboren. Doch vorher möchte ich dir noch etwas Wichtiges mitteilen: Du gehst zurück, doch dein Gedächtnis wird hier aufbewahrt. Das heißt, ab sofort wirst du dich an niemanden erinnern, den du kanntest, niemanden erkennen, den du liebtest, und dich an nichts mehr erinnern, was dir lieb und teuer war. Du fängst ganz von vorne an. Und falls dir jemand irgendwie bekannt oder vertraut vorkommt, falls du denkst, du hättest ihn schon einmal irgendwo gesehen, vergiss es! Und denke nicht darüber nach, ihn deswegen anzusprechen! Alles wird sich neu in deinem Leben einstellen, alles wird wieder vernünftig werden, im Sommer wird die Sonne scheinen und im Winter Schnee fallen! Das Mädchen nickte kurz, schloss die Augen, kam wieder auf die Welt – und alles war wirklich genau so wie vom Teufel vorhergesagt.