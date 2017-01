Das ewige Band

Schmal und zerbrechlich steht meine Schwester in der verglasten Eingangstür und bittet mich herein. Wie lange sie hier schon wohnt? Ich weiß es nicht, war noch nie hier. Bisher habe ich sie empfangen, nun ist es andersherum. Zwischen uns liegen zehn Jahre und zwei Leben in unterschiedlichen Städten, die sich kaum mehr berühren. Verlegene Worte, sie zeigt mir die Zimmer, die sie mit ihrem Freund teilt, und entschuldigt sich für einen ramponierten Sessel, die studentische Küche, die Dachschrägen mit den schmalen Fenstern, als wäre der Ort meiner, nein, einer großen Schwester nicht würdig.



Du musst dich nicht entschuldigen, sage ich. Ich schaue mich um. Das ist also Jasmins Wohnung. Ein zartes Zuhause, über ihrem Bett ein Schleier, an der Wand eine Karte, die ich ihr vor Wochen geschrieben habe, auf dem Schreibtisch ein Buch über Didaktik, meine Schwester ist Grundschullehrerin. Ich besuche sie, um mit ihr über uns zu sprechen, für ­diesen Text, so ist es vereinbart, und meine Schwester sagt: Ich wünschte, du wärest einfach so gekommen, ohne ein Interview führen zu müssen. Ein schwerer Satz. Ja, antworte ich. In ihrer Küche sitzend frage ich mich, ob sie jeden Tag kocht. Hört sie dabei Radio? Wer sind ihre Freunde? Hat sie oft Besuch?

