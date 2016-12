Vor Kurzem hörte ich meine Tochter Fanny in ihrem Zimmer leise weinen. Schon beim Abendessen war sie auffällig ruhig gewesen, hatte aber auf meine Fragen nur brüsk „Es ist nichts!“ geantwortet. Als ich den Kopf durch die geöffnete Tür hineinsteckte, sah ich meine Neunjährige auf ihrem Bett sitzen. Ihre Augen waren leicht gerötet, die Nase zog sie immer wieder lautstark hoch. „Ich schäme mich so“, schluchzte sie. „Ich habe heute ganz laut über Nina gelacht.“ Dann erzählte sie, dass sie in der Nachmittagsbetreuung über Kästen gesprungen seien. Nina hätte es als Einzige nicht geschafft. „Sie ist ja nicht so sportlich, weil sie so dick ist“, sagte Fanny. Es hätte wahnsinnig komisch ausgesehen, wie Nina einfach auf dem Kasten liegen geblieben sei. Einer hätte gerufen: „Wie ein Sack!“ Ein paar Kinder hätten gekichert, Fanny auch. „Ich habe erst aufgehört, als ich gesehen habe, dass Nina beinah geweint hätte“, flüsterte meine Tochter und warf sich in meine Arme.



Mir stiegen ebenfalls Tränen in die Augen. Ich litt mit meiner Tochter. Ich schämte mich für sie. Und ich konnte auch den Kummer des anderen Mädchens fühlen. „Was ist, Mama?“, wollte meine Tochter wissen, die natürlich merkte, wie mitgenommen ich war. „Bist du mir böse?“ War ich das? „Ich finde nicht gut, dass du gelacht hast“, sagte ich. „Aber es ist gut, dass du jetzt verstehst, wie es deiner Freundin ging.“

Und dann erzählte ich meiner Tochter von einer Spezialeigenschaft unseres Gehirns, die mich seit jeher fasziniert. Von dieser Fähigkeit, empathisch mitzuerleben, also tatsächlich zu empfinden, was einem anderen Menschen gerade widerfährt. „Lägen wir beide jetzt in einer Maschine, mit der man in unseren Kopf sehen kann, dann würden bei uns im Gehirn die gleichen Punkte leuchten“, sagte ich. „Läge ich mit Nina jetzt in so einer Gehirndurchleuchtungsmaschine, wäre das auch so“, schlussfolgerte Fanny. Weil sie den Kummer ihrer Freundin auch fühlen würde – so als wäre es ihr eigener. „Krass!“, fasste ­meine Tochter zusammen. Und so sehr mir dieses Wort manchmal missfällt, so passend fand ich es diesmal.



Empathie stammt ab vom griechischen Wort „empatheia“: „em“ bedeutet „hinein“, „Pathos“ heißt „Leiden“. Die Zusammen­setzung beschreibt das Hineinfühlen in die Gemütszustände anderer. Früher dachte man, dass Menschen nur aufgrund ihrer Lebenserfahrung rational erfassen können, wie ihr Gegenüber sich fühlt, dann entdeckten Neurologen Mitte der Neunzigerjahre, dass bestimmte Zellen im Gehirn, die sogenannten „Spiegelzellen“, das Erleben und die Emotionen von anderen widerspiegeln. Das gilt nicht nur für offensichtliche Zustände wie Trauer, Zorn oder Ekel, sondern sogar für weniger deutliche Regungen wie ­Verlegenheit oder Einsamkeit.

