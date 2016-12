Links der Woche

Das Elterngeld ist jetzt zehn Jahre alt. Die Zeit hat ein paar interessante Statistiken dazu. Es beziehen zwar immer mehr Väter Elterngeld. Der Hauptanteil liegt aber immer noch bei den Frauen und schwankt auch stark nach Bundesland. Grob gesagt: Im Süden herrscht eher noch das klassische Verteilungsmodell.

Meine Tochter ist eine sehr wählerische Esserin. Vitamine nimmt sie eigentlich nur in Form von Bananen und Spinat zu sich. Alles andere Obst und Gemüse ist tabu. Mittlerweile hab ich mich damit abgefunden und wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke: Ich war auch nicht besser und esse heute fast alles. Wird also schon. Meint auch der Artikel When the picky eater is a grown up.

Die Star Wars Snowflakes habe ich in den letzten Jahren schon verlinkt. Weil an Weihnachten der neue Star Wars Film Rogue One in die Kinos kommt, gibt es jetzt auch ein Update bei den Bastelflocken. Die neuen Charaktere zum Ausschneiden stehen zum Download bereit.

Die meisten Kinder lieben Zoobesuche. Dem kleinen Mats wird seine Gehegebesichtigung im Dortmunder Zoo wahrscheinlich noch lange im Gedächtnis bleiben. Faultier Julius ist ihm da nämlich auf den Kopf gefallen. Glücklicherweise blieb nur eine kleine Beule und im Interview gibt sich der Sechsjährige auch betont gelassen.

Knapp vier Monate waren Theresa und Oliver Dirr (ehemaliger Chef von Nido.de) auf Weltreise. Ziel war es, so viele Wale wie möglich zu beobachten. Das scheint geglückt. Die Bilderstrecken in ihrem privaten Blog sind beeindruckend. Als Inspiration für den nächsten Urlaub oder einfach nur um den Kinder mal zu zeigen, was Fluke, Finne und Blas sind.

Wir bleiben auf Weltreise. Zwei Familien, Sandy und Benni und Familie Braarvig, gehen mit ihren kleinen Kindern auf große Fahrt und treffen sich unterwegs in Bali. Sie beschließen einen gemeinsamen Film über ihre Erlebnisse zu produzieren. Wer das Projekt unterstützen will, kann Geld in die Crowdfunding-Aktion investieren.

Man muss aber nicht unbedingt in die Ferne schweifen, die Heimat hat auch interessante Tiere zu bieten. Schafe zum Beispiel. Der Wanderschäfer Sven de Vries berichtet auf seiner Webseite ausführlich von seiner Arbeit und seinen Tieren. Unter dem Hashtag #LammwillWissen beantwortet er auch speziell Fragen von Kindern auf Twitter.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst wird 2018 voraussichtlich wieder auf die internationale Raumstation ISS fliegen. Gerst ist auch großer Sendung mit der Maus – Fan und ebendort können Kinder jetzt Vorschläge für Weltraumexperimente einreichen. Immer noch empfehlenswert: Das Maus-Special zu Gersts erstem Weltraumaufenthalt.