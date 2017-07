Zwei Familientickets für "A Summer's Tale"

Nido verlost 2 Familientickets (inkl. Parken und Camping).

Was, wann, wo?

Macht Eltern froh: Musik von den Pixies, Feist oder PJ Harvey, Lesungen von Heinz Strunk oder Rocko Schamoni.

Und Kinder ebenso: Bands wie Randale, die Artistenschule, Workshops u. v. m.

2. bis 5. August: Luhmühlen in der Westergellerser Heide



Was kostet der Spaß regulär? Familientickets für bis zu 5 Personen inkl. Camping: 449 Euro (bis 5 Jahre frei).

Mehr Infos zu Programm und Anreise: www.asummertale.de





Heiner Fischer, 33, und seine Frau Corinna, 30, ließen es beim Familienfestival in der Westergellerser Heide rocken – mit Tochter Nora, die gerade erst ein halbes Jahr alt war: "Mit einem Säugling vier Tage lang im Zelt zu wohnen und von Konzert zu Konzert zu wandern ist nicht ohne – aber auch etwas ganz Besonderes. Und so wurde das Summer’s-Tale-Festival für uns wie ein Familienausflug, mit der Musik als Kirsche auf der Sahnetorte. Die anderen Eltern sahen das wohl ähnlich, so viele Kids flitzten zwischen der Kinderbühne, den Bio-Imbissständen und dem Zirkuszelt mit der Artistenschule hin und her. Dass wir an einigen Tagen nur 15 Grad und Regen hatten, schienen die gar nicht zu merken. Zum Glück hatten meine Frau und ich uns vorher einen Campingbus gekauft, in den wir uns zurückziehen und die Heizung aufdrehen konnten. Das war nicht unser letztes Festival!"